Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Sono contento di questa vittoria"

Dopo 147 giorni il Cittadella è tornato alla vittoria in casa. Tre a zero netto all'Ascoli, granata fuori dalla zona playout e finalmente spettacolo e divertimento al Tombolato. Queste le dichiarazioni di mister Gorini nel post gara in conferenza stampa:



"Sono contento di questa vittoria. Nel girone di ritorno abbiamo cercato di far quadrato, ci siamo parlati chiaramente. Il mercato è stato molto utile per l’inserimento di giocatori con la testa libera e motivati, perché il problema era diventato di testa durante le 4 sconfitte di fila. La vittoria di Pisa è stata fondamentale, per ricaricarci e continuare a fare ciò che siamo in grado di fare. Con l'Ascoli abbiamo fatto le cose che abbiamo provato, sapevamo che era una partita fondamentale, l’abbiamo sbloccata nel primo tempo e questo ci ha aiutato. Il giallo di Antonucci? Non si ricordava di essere diffidato, ci sarebbe servito a Frosinone. Se hai l’approccio giusto sei avvantaggiato, se riesci a gestire la partita cercando di leggerla nel modo accurato e poi il pragmatismo nel chiuderla, è la perfezione. Crociata? Sapevamo che era forte. È arrivato con tanto entusiasmo, sta facendo vedere quello che ci aspettavamo. Gli vanno fatti i complimenti. Anche Maistrello ha fatto una grande partita perché aiuta gli inserimenti dei compagni con i suoi movimenti. Ambrosino è entrato molto bene, mi aspetto che cresca dal punto di vista dell’aggressività. Da tutti mi aspetto che diano il proprio contributo per salvarci. Il campionato duro, i problemi non sono spariti ci sono ancora, solo che si affrontano con un altro entusiasmo. La testa fa la differenza. Abbiamo già vissuto momenti troppo brutti per ritornarci. La strada giusta l’abbiamo intrapresa, ora dobbiamo seguirla. Le scelte e il sistema di gioco non sono mai definitive, dipende tutto da chi affronti. Tifosi? Fa piacere per loro, fa piacere per tutti noi."