Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Crociata out per la Spal, infortunio meno grave del previsto"

Mister Gorini, dopo tre risultati utili di fila, cerca di allungare ancora di più sulla zona bassa della classifica. Lo dovrà fare senza Giovanni Crociata, ma con Danzi a disposizione. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

La condizione dei singoli. "Crociata è fuori sicuramente, per un affatticamento al flessore. Speriamo di averlo per il Palermo, ma è meno grave del previsto. Fuori Varela, recuperiamo Danzi".

Il Cittadella con e senza Perticone. "Perticone ha grande esperienza, in termini di linea difensiva certe situazioni le legge meglio, quello senza dubbio. Poi i numeri non sono dovuti solo a Perticone in campo o meno. Credo abbiamo giocatori validi, con caratteristiche diverse. Il dato è importante, Perticone fornisce solidità al reparto e personalità, ma anche senza di lui abbiamo vinto. Vorrei sempre non prendere gol, ma al tempo stesso mi va bene anche vincere 2 a 1. Importante non subire reti, ma ancora più importante non prendere gol."

Rebus attacco. "Antonucci è alla terza partita in una settimana, ha perso i primi due allenamenti della settimana, ora valuteremo. C'è Embalo pronto in caso. Davanti abbiamo una rosa ampia. Asencio sta acquistando condizione, può essere d'aiuto. Mercoledì ha giocato bene. A livello di motivazione, visto che è un ex, può dare qualcosa in più."

Sulla SPAL. "Hanno cambiato tanti allenatori, proprio come il Brescia. Oddo cambia molto la disposizione tattica dei suoi. Mi aspetto di tutto in questo senso. Sono partiti con il 3-4-1-2, l'ultima hanno giocato a 4 dietro. I giorni per preparare la gara sono pochi. Mi aspetto una squadra aggressiva, che ha caricato l'ambiente per cercare di vincere la partita. Vivrà la gara come un'ultima spiaggia, un po' come ha fatto il Brescia mercoledì. Sarà una gara simile e loro saranno molto determinati e concentrati. Poi il pubblico a Ferrara è un aspetto importante, dovremo farci trovare pronti."

Sulla qualità della rosa di Oddo. "Hanno giocatori di categoria superiore come La Mantia, Moncini e con grande qualità in mezzo come Maistro, Fetfazidis e Tunjov. Sono una squadra con molta qualità, soprattutto dalla cintola in su. Conosciamo il valore della SPAL, ma è un campionato molto difficile. Quando ti trovi nei bassifondi serve dare qualcosa in più e non è sempre facile se non si è abituati. Sappiamo come siamo riusciti a mettere fuori la testa in questo girone di ritorno e come dobbiamo proseguire da qui a fine campionato. Se pensiamo di poter non mettere in campo la nostra identità, prendiamo una batosta sui denti e torniamo dove eravamo a fine girone d'andata."

Le prossime partite decisive per il futuro stagionale della squadra. "Le condizioni delle gare di Brescia e SPAL sono simili, con la differenza che domani giochiamo fuori casa. Dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Dopo Brescia ho sentito qualcuno che era dispiaciuto per non avere vinto, ma non è facile portare a casa i tre punti ogni sabato o domenica. Guardiamo il Cosenza contro la Reggina o addiritura la Cremonese contro la Roma, le partite sono sempre complicate. Non ci deve mancare la determinazione. Le prossime tre gare saranno fondamentali contro tre rivali dirette. Alla fine tireremo le somme, vedendo quale campionato ci aspetta. Se di sofferenza fino alla fine o se mettiamo in ghiaccio la salvezza. Fondamentale pensare partita dopo partita."