Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Vincere contro il Monza darebbe grande entusiasmo e convinzione"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro il Monza di domani alle ore 14:00 per

"Con così tanti scontri diretti in questa giornato, vincere domani potrebbe caricarti qualche punto di vantaggio per centrare i playoff e guadagnare posizioni in classifica, È un po' come la partita contro il Frosinone. Vincere darebbe grande entusiasmo e convinzione. È evidente che sia una partita importante. Il Monza che troveremo domani sarà diverso da quello dell'andata. In quel momento era in difficoltà, mentre noi avevamo fatto una grande partita. Da quel momento il Monza si è rilanciato in classifica. Ha messo dentro giocatori importanti anche a gennaio, sappiamo che è una corazzata. Più che mai domani dobbiamo fare il Cittadella. Con così tante partite ho sempre cercato di far ruotare tanti giocatori, con l'obiettivo di arrivare a queste gare con più birra in corpo possibile. Poi in corso di gara possiamo inserire ulteriori forze fresche. L'obiettivo è cercare di essere freschi. Il fatto di far girare tanti giocaotri è stato fatto proprio per ovviare alle tante gare di questo mese. La nostra prerogativa è di essere aggressivi e avere noi la palla. Se facciamo giocare il Monza hanno qualità e giocatori per farci correre ed è quello che non vogliamo. Ancora di più dobbiamo fare il Cittadella domani. L'assenza di Okwonkwo è pesante, soprattutto in un momento come questo. Quando è stato bene ha sempre fatto la differenza. Poteva darci tanto, siamo in attesa di vedere cosa succederà. Su Pavan devo valutare, abbiamo appena finito la rifinitura. Vedrò chi ha recuperato meglio. Ci sono tante cose e dati da valutare per mettere in campo la formazione migliore. A Ferrara, oltre al discorso delle tante gare ravvicinate, ci ha messo in difficoltà l'aggressività della Spal. Non ha creato molto, oltre alle due occasioni della ripresa, però ci ha tolto tanti spazi. Non abbiamo trovato gli spazi di Lecce o con il Frosinone. La sterilità offensiva di Ferrara è stato un merito della Spal. Dobbiamo però essere bravi a cercare di trovare il gol e soluzioni offensive anche in gare come quelle di Ferrara. I ragazzi stanno tutti bene ed escluso Visentin, squalificato, sono tutti a disposizione. Solo Danzi ed Okwonkwo sono out. Devo valutare i recuperi, aspetto da non sottovalutare. Domani il possesso palla sarà un aspetto importante. Loro sono abituati ad avere supremazia in termini di possesso, farli correre potrebbe essere importante, ancora di più nella loro metà campo. In attacco ho una scelta molto ampia. Posso schierare Laribi, Lores Varela o Tavernelli che sono freschi. Voglio capire chi sta meglio. È inevitabile che dovrò fare dei cambi in avanti. Il Monza gioca sempre con il 3-5-2. Sappiamo bene cosa fanno e come giocano. È una squadra con momenti altalenanti, ma con i singoli ci possono mettere in difficoltà. Non giocano a ritmi altissimi ed è proprio questo un'arma per loro da tenere in valutazione. I dati confermano che difensivamente siamo ok. Adorni è stato importante, ma è stato sostituito degnamente. Se abbiamo un buon atteggiamento difensivo è merito anche degli attaccanti e centrocampisti che garantiscono compattezza alla squadra. Concediamo poco spazio tra le linee e questo è un grande vantaggio. Va dato merito a tutti. In termini offensivi dobbiamo migliorare. Cambiare tanti giocatori in un reparto, di gara in gara, è una scelta dettata anche dai tanti impegni ravvicinati in pochi giorni."