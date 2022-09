Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Ben vengano partite come quella del Granillo"

Tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Edoardo Gorini alla vigilia della sesta gara stagionale di campionato. Avversario sabato 17 settembre alle ore 14:00 al Granillo di Reggio Calabria, la capolista Reggina:

"Defezioni? Ci sono Danzi e Mastrantonio out, a cui si aggiungono Embalo, per un affaticamento muscolare, e Ciriello. Non mi aspettavo di trovare così in alto in classifica la Reggina. Grande merito ad Inzaghi, che ha saputo trasmettere il suo credo ai giocatori. Hanno subito solo due reti, noi abbiamo sistemato la difesa. Da ex difensore, spero sempre di subirne pochi. Sarà una gara tirata e combattuta. Come contro il Frosinone. Sinora abbiamo giocato belle partite, anche se la Reggina cura molto la fase difensiva. Noi siamo migliorati offensivamente e abbiamo ritrovato ordine in campo. Gli episodi determineranno lo svolgimento della sfida.

Siamo ancora in credito con la dea bendata, ma non credo alla fortuna. Se succede più di una volta che vinciamo all'ultimo, come è accaduto spesso in queste annate, vuol dire che non molliamo mai. In questo senso ci ispiriamo al Manchester United di Ferguson, che incuteva timore psicologica alle avversarie negli ultimi minuti. Vincere così con il Frosinone è un bel segnale, perché abbiamo dato valore alla classifica, i pareggi precedenti e il morale. La vittoria è sempre la migliore medicina per affrontare bene la stagione.

Ben vengano partite come quella del Granillo. È una grande occasione per vedere quanto valiamo come gruppo. Sono contento di giocare con un pubblico così numeroso. Ho più dubbi del solito. Ben venga tutto questo. Chi entra e fa bene vuol dire che si sentono tutti coinvolti e si allenano bene. Contro la Reggina si decide a livello di concentrazione. La testa fa tutto. Se andiamo a Reggio abbassando la concentrazione, non abbiamo speranze. Dobbiamo essere al top e dare più del 100%. La vittoria dell'anno scorso è stata di carattere e voluta. Dobbiamo avere chiaro in testa come abbiamo ottenuto quei tre punti. Con carattere e fisicità. Dovremo replicarlo anche sabato"