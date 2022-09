Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Per l’attacco, con l’assenza di Asencio, servono soluzioni nuove"

Tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Edoardo Gorini alla vigilia del quinto match stagionale di campionato. Avversario sabato 10 settembre alle ore 14:00 al Tombolato, la capolista Frosinone:

?Nessuno strascico relativamente alle polemiche di Ascoli. È il caso di tornare a parlare di calcio, lasciamo le polemiche inutili al passato e concentriamoci su quello che arriverà e sul calcio giocato. La partita di domani sarà molto bella e difficile; mi aspetto una gran risposta da parte dello stadio Tombolato, spero ci sia tanta gente come accaduto contro il Venezia. Affrontiamo una delle avversarie più in forma di questo campionato, in questo momento.



Partite facili comunque non ce ne sono. Il Frosinone sta bene, arriva da tre vittorie, gioca bene a calcio, è una squadra molto dinamica. Che pressa e lotta; per noi domani sarà un bel banco di prova. Per l?attacco, con l?assenza di Asencio, servono soluzioni nuove. Embalo è disponibile ed è importante; magari non ha i novanta minuti nelle gambe ma da lui, come da tutti gli altri, mi aspetto molto.



Dobbiamo lottare fino al centesimo minuto; fino al novantesimo non basta più. Abbiamo lasciato qualche punto per strada anche per questo e dobbiamo migliorare. Ad Ascoli il primo tempo è stato buono; poi le tante interruzioni e i cartellini hanno condizionato il match. Domani mi auguro si possa vedere un Cittadella che in campo fa quello che sa. Loro sono dinamici, con gente pericolosa davanti e brava nell?uno contro uno.



Al posto di Del Fabro valuterò tra Visentin e Perticone, in avanti al posto di Asencio valuterò tra chi ho in attacco. Meriterebbero tutti di giocare; le scelte le faccio comunque anche sulla base dell?avversario e di molti altri aspetti. Siamo pronti?.