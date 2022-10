Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Andiamo a Perugia per vincere"

Tre pareggi consecutivi per il Cittadella, di cui due in trasferta a Brescia e Palermo. Ora per il Cittadella arriva un altro impegno lontano dal Tombolato, contro il Perugia di Castori. Ecco le sensazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia della undicesima gara stagionale di campionato:

"Il 4-2-3-1 è un'alternativa in più a nostra disposizione, potremo riproporla già da Perugia. Poi serve tempo per lavorarci, ma in relazione a come si mettono gli avversari si possono provare cose nuove. I punti pesano molto in gare come quella di Perugia. Sono gare che inizialmente sono bloccate, in cui cui l'episodio cambia il verso di una gara. I dati dicono che siamo due squadre che segnano poco, in difficoltà in classifica, alla ricerca della vittoria da molto tempo, ma andremo a Perugia per vincere, come abbiamo fatto a Palermo e Brescia.

C'è po' di frenesia in fase realizzativa, lo vedo anche negli allenamenti. I ragazzi ci tengono, vogliono sbloccarsi e uscire da questo momento. Ora serve equilibrio e fiducia. Le doti ci sono e poi il gol arriverà. Gli attaccanti vivono di momenti, l'importante è restare sul pezzo e magari avere un pizzico di fortuna con l'episodio giusto che ci faccia sbloccare.

Il Perugià è una squadra da battaglia, notoriamente molto fisica e che verticalizza molto. Una gara simile a Palermo, per il momento che stiamo attraversando entrambe. Non mi aspettavo il Perugia così indietro, ma questo campionato è molto difficile. La rosa del Perugia ha giocatori importanti e di categoria. Loro arrivano da una vittoria con la Reggina che gli ha portato entusiasmo. Avranno voglia di portare a casa i tre punti, quindi aspettiamoci una battaglia. Sbloccare la gara subito potrebbe portarli a scoprirsi qualcosina in più. Dobbiamo volere il gol e sfruttare le situazioni da fermo. Dobbiamo cercare un episodio per sbloccarci. Abbiamo dimostrate le caratteristiche per risalire.

Ci sono giocatori che stanno facendo bene, ma mi aspetto di più. Da Antonucci mi aspetto più gol, ma l'ho detto fin dall'inizio di questa stagione. È consapevole e lo sta cercando di fare. Lui, come Varela, ha lo spunto per fare bene. Poi ci sono Beretta, Magrassi e Tounkara che hanno il gol nelle corde, la loro carriera parla chiaro. Serve sbloccarli.

Embalo non c'è perché a Palermo è uscito con un affaticamento e si aggiunge ad Asensio, Baldini e Felicioli. Non ci facciamo mancare nulla in questo senso. La mia idea su Embalo era farlo giocare 60 minuti in Sicilia e invece nella ripresa stava meglio del primo, quindi gli ho concesso 15 minuti in più di minutaggio. Quando torni dopo tanto tempo, l'affaticamento ci può stare.

Danzi può fare la mezzala, ma non so ancora se lo farò partire dall'inizio. Vita fa bene ovunque e deve essere esempio un po' per tutti. Delle volte non è importante in quale ruolo giochi, ma come lo interpreti emotivamente e in termini di concentrazione. Sta facendo bene da terzino, può fare la mezzala, addirittura può fare il trequarti, all'accorrenza è utile in tante posizioni"