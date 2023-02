Serie b, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Andiamo a provarci a Frosinone"

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, il Cittadella di mister Gorini è pronto a scendere in campo sabato 11 febbraio alle 14.00 contro la capolista Frosinone, per la 24esima giornata del campionato di Serie BKT. Queste le dichiarazioni del tecnico Edoardo Gorini granata in conferenza stampa:



"Se mollassimo ora sarebbe gravissimo. Abbiamo superato l'Ascoli in classifica, ma non possiamo permetterci di rilassarci. Se facciamo le cose che sappiamo fare, i risultati arrivano. Battiamo il ferro finché è caldo. Non so che gara sarà a Frosinone. Andiamo in casa della prima in classifica, quindi sarà un test importante per noi. Faremo di tutto per dare battaglia e conquistare i tre punti. Affrontiamo un avversario che arriva da 5 vittorie di fila, sono in forma, ma non stiamo male nemmeno noi. L'obiettivo è tornare a casa con i tre punti dallo Stirpe.

La testa è fondamentale. Averla libera ti porta a fare cose che prima non rischiavi per timore. Voglio lo stesso atteggiamento visto con l'Ascoli. A livell di classifica non possiamo stare tanto tranquilli. Siamo a 5 punti dall'ultima in classifica, a 2 dai playout, quindi serve fare risultato fino a quando non raggiungiamo la salvezza. Dobbiamo accelerare.

Asencio è out perché è nata la figlia in questi giorni ed ha avuto due giorni di permesso perché la figlia vive a Benevento. L'assenza di Antonucci è importante, per noi è un giocatore fondamentale. Era in diffida, prima o poi sarebbe capitato. Sono mancati altri giocatori, ma ho una rosa di giocatori importanti. Se penso all'assenza di Baldini, penso che sia stato sostituito degnamente. Penso che per gli altri sia un'occasione di farsi vedere.

Il Frosinone sta dominando il campionato. Migliore difesa, secondo migliore attacco. Se abbiamo vinto all'andata, qualche punto debole ce l'hanno. Dobbiamo essere bravi ad enfatizzarli. Ora vivono un momento in cui gli riesce tutto. Hanno giocatori abili in ripartenza, sappiamo delle difficoltà della partita. Ci vogliamo provare anche al ritorno. La velocità credo farà la differenza in questa sfida. Loro tendono a chiudere gli spazi per ripartire. Più saremo rapidi, più possiamo creare dei problemi.

Crociata può fare bene tre ruoli: mezz'ala, trequartista e mediano. Metterlo tra le linee è una soluzione che posso riproporre. È una fortuna avere giocatori multiruolo come lui, Lores Varela o Embolo. Maistrello? Bene il lavoro per la squadra, ma da lui mi aspetto anche qualche gol.

In questo mese la testa è cambiata grazie ai risultati, anche se prima non mancavano i risultati. Se in queste 4 partite abbiamo fatto 6 gol, qualcosa è scattato. La vittoria di Pisa è stata fondamentale."