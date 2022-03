Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa): "Benedetti e Perticone out per domani"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro la Reggina di domani alle ore 18:30, valida per la 30°giornata di campionato:

"È un Virus che sta circolando ora, causando molta febbre e tosse. Ad esempio durante la partita Cassandro lo stava covando e a fine match era esausto. Un po' condiziona perché si respira male. Anche Benedetti non stava bene, finita la gara, motivo per cui non sarà convocato, come Perticone. Le convocazioni le facciamo domani, anche se spero che in serata qualcuno lo recuperiamo. Baldini e Taverneli stanno bene e ci sono. Gli altri valutiamo e spero di recuperare tutti. Abbiamo allertato due giocatori della Primavera, domani faremo le convocazioni. Baldini e Tavernelli hanno qualche giorno in più di recupero e credo siano disponibili, domani valutiamo chi c'è degli altri giocatori. La sfortuna non colpisce solo noi, ma credo che sia l'effetto delle gare ravvicinate. Tante squadre hanno assenza per infortuni muscolari, noi non siamo tra queste, perché abbiamo fatto una gestione oculata. Il virus non puoi prevederlo ed è dovuto alla sfortuna. Domani è una sfida da coraggiosi, come lo è sempre. Sui calci piazzati c'è poco tempo per lavorare. Domenica abbiamo fatto un po' di lavoro assieme, ma è un aspetto che cureremo durante la sosta con maggiore attenzione. Sui cartellini è un aspetto che mi fa piacere. Siamo aggressivi e tanti cartellini sono esagerati in questo periodo. Vuol dire che non vogliamo farci saltare e che deve essere gestito meglio il nostro temperamento. Certo se sono rossi è peggio. Visentin è stato ingenuo venerdì, perché appena si aprono i gomiti è giallo. A Parma c'è stata una risposta importante del gruppo. Sono di più gli aspetti positivi dopo la trasferta in Emilia. Sicuramente da migliorare c'è la gestione dei cartellini. Contro il Parma abbiamo fatto una prestazione importante e me la tengo stretta. Per spirito sul campo e voglia di sacrificarsi. Ho molta fiducia nel Cittadella per l'ottavo posto. Ascoli e Perugia stanno facendo cose importanti. Gli avversari sono forti, c'è tanta qualità. A me interessa il Cittadella e se facciamo le cose fatte a Parma, possiamo entrare nei play off. Vorrei avere più scelta, ma le difficoltà non mi spaventano. Dobbiamo crederci ciecamente e fare quanto fatto a Parma. Fortunatamente tra poco c'è la sosta per trovare nuove soluzioni. La Reggina abbina fisicità con la qualità. Hanno grande temperamento e mi ricordo anche all'andata una battaglia. Mi aspetto lo stesso. Loro vogliono venire qua a fare punti, rispetto al Monza sono più di categoria. In attacco abbiamo giocatori duttili e questo ci permette di trovare tante soluzioni. C'è la possibilità di studiare nuove cose durante la sosta, ma intanto cerchiamo di andare avanti così. Su Danzi riprende a correre durante la sosta, poi vedremo giorno per giorno. Okwonkwo non ho notizie, il procuratore domani viene a parlare con il direttore. A Parma non meritavamo di perdere, il rigore sbagliato di Brunetta è stato figlio anche di una bella prestazione nostra."