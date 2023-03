Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Crociata c'è contro il Palermo"

Crociata torna a disposizione, dubbio Perticone. Sono questi i concetti principali della conferenza stampa di vigilia di mister Gorini al Tombolato in vista della sfida di sabato alle ore 14:00 contro il Palermo di mister Corini. Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata.

Crociata. Sta abbastanza bene e sarà tra i convocati. Non ha fatto molti allenamenti con la squadra e farò le mie valutazioni. Ci tiene a questa partita.

Le condizioni della rosa, con focus su Perticone. Danzi è rientrato la settimana scorsa, mentre Lores Varela sta meglio, ma domani contro il Palermo non ci sarà. Perticone non si è allenato tutta la settimana. Dovrò valutare nelle prossime ore se è recuperabile o meno. Ha lo stesso problema fisico che l'ha tenuto lontano la settimana scorsa post Brescia. Solo oggi in rifinitura ha fatto qualcosina in più. Il mio dubbio è se convocarlo o meno.

Difesa ermetica al Tombolato nel girone di ritorno, solo 2 gol presi in 4 partite disputate. Non faccio caso tra casa e trasferta e non credo sia una questione di maggiore attenzione casalinga. Il nostro atteggiamento è sempre lo stesso, in ogni partita. Forse gli avversari che vengono qui sono un po' più attendisti e noi dobbiamo cercare di portare avanti questo trend. Servono continuità e bravura per confermare quanto fatto in questo girone di ritorno, riprendendoci al più presto dopo lo scivolone di Ferrara.

Contraccolpo psicologico SPAL. Abbiamo analizzato la gara e confermo quanto detto a caldo: non siamo stati abili a sfruttare le loro paure e difficoltà. Il rammarico resta, però dobbiamo rimboccarci le maniche. Così come archiviamo in fretta le vittorie, lo stesso dobbiamo fare dopo le sconfitte. Cerchiamo di riprenderci i punti lasciati a Ferrara al più presto.

Analisi sul Palermo. I rosanero sono molto forti. A gennaio hanno preso giocatori di categoria superiore, uno su tutti Verre, che in mezzo al campo fa la differenza. Sono in un grande momento di forma, nonostante vengano da 4 pari di fila. Contro il Pisa strameritavano di vincere e nelle altre partite meritavano di più di quanto hanno effettivamente raccolto. Sappiamo a che partita andiamo incontro, consapevoli della forza e della gamba del Palermo. È una squadra molto brava nelle ripartenze e dobbiamo farci trovare pronti. Sono competitivi, anche in trasferta hanno ottenuto parecchi risultati.

Spauracchio Brunori. È il capocannoniere del campionato, parliamo di un giocatore con il gol nel sangue. Poi il Palermo non segna solo con Brunori, perché c'è gente come Di Mariano e Soleri in grado di farti male. Dovremo prestare attenzione a tutti, anche se magari un occhio di riguardo per Brunori ci sarà.

Del Fabro verso la conferma dal 1'. È un ragazzo molto strutturato fisicamente. Più gioca, più entra in condizione. Quando non giochi da un po' ti manca qualche distanza. In settimana abbiamo parlato e non dimentico che l'anno scorso ha giocato tanto. Anche all'inizio di questa stagione ha fatto le sue gare, poi ha subito degli avvicendamenti per questioni di forma, ma è qui per fare il suo lavoro. Lo sa fare, ripensando all'anno scorso. Ora gli manca minutaggio e condizione, ma la sta trovando.

Rebus terzino destro. Vita lo sto valutando se schierare in quella posizione. È un'opzione valida, così come Mattioli. In mezzo al campo abbiamo un po' di problemi. Abbiamo recuperato Danzi, ma ha poco minutaggio. Valuterò tra questo pomeriggio e domani mattina, anche in relazione all'avversario.

Nessuna quota salvezza. Si ragiona partita dopo partita. Potrà sembrare banale da dire, ma da qui alla fine ci aspettano solo finali. I conti non servono. Possiamo vincere o perdere con chiunque. I calcoli si faranno a 3-4 giornate dalla fine, sperando di stare fuori da qualsiasi discorso salvezza.