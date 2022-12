Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "È arrivato il momento dei fatti"

Natale con la testa rivolta al Como in casa Cittadella. L'impegno di Santo Stefano per la squadra granata, uno scontro salvezza di grande importanza, assorbe tutti i pensieri di mister Gorini. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

"Una vittoria non sarebbe un regalo solo a me, lo sarebbe per tutti. È evidente che abbiamo avuto delle difficoltà. Le nostre le conosciamo. Sulle loro non mi sbilancio, ma hanno una delle rose date per favorite a inizio stagione. Il fatto che ora si trovino nelle zone basse sta a dimostrare quale sia il livello di questo campionato: bastano una serie di infortuni o di episodi negativi a farti andar giù. Antonucci si è allenato per la prima volta in gruppo da ieri, così come Asencio, che aveva rimediato una leggera distorsione alla caviglia. Vediamo come risponderanno nei prossimi giorni, ma spero e conto di averli entrambi. Con loro ha lavorato anche Beretta, che è in una situazione un po’ più delicata, avendo alle spalle un problema muscolare: se ci sarà potrà rendersi utile nell’ultimo quarto d’ora. Più siamo, meglio è. Ci attende l’ultima partita del girone d’andata, sappiamo bene quanto sia importante. La posta in palio è alta, per cui mi attendo una gara molto tattica e, probabilmente, non bellissima perché condizionata dalla necessità di fare punti. Nessuno se lo sarebbe aspettato dopo Genova questa crisi di risultati. E proprio per questo abbiamo lavorato dal punto di vista psicologico, cercando di recuperare le nostre certezze. Mi rendo conto che ultimamente diciamo sempre le stesse cose, ma un conto è dirle, un conto farle. È arrivato il momento dei fatti. Ognuno crede di avere la soluzione in mano e vuole sentirsi allenatore e dire la propria, ma i social mi interessano relativamente perché mi importa di più trovare il modo di vincere a Como. Sui cori dico che dobbiamo essere bravi a riportare i tifosi dalla nostra parte, però quando sento l’invito a tirare fuori gli attributi mi spiace molto, perché abbiamo sicuramente commesso degli errori ma l’impegno non è mai mancato. Il tifoso è un po’ come un amico, che si vede nel momento del bisogno: spero che tutti ora ci stiano vicini per uscirne assieme. Tatticamente qualcosina la stiamo valutando, vedremo nei prossimi giorni. Ma quello che conta è la testa, al di là dei moduli."