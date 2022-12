Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Gara approcciata bene, errori fatali"

Una sconfitta inaspettata per proporzioni e per il momento dell'avversario. Mister Gorini nel post gara contro il Bari è deluso e molto amareggiato. Queste le sua dichiarazioni nel post gara: "La partita è stata approcciata bene, c’è stato l’errore di Del Fabro sul gol, ma anche in occasione del secondo gol abbiamo fatto un altro errore individuale e sul 3-0 la partita è finita. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare. Non siamo riusciti a fare gol, ma gli errori individuali capitano e contro queste squadre prendi gol. E’ chiaro che ho valutato i recuperi e ho parlato coi giocatori. Frare e Donnarumma hanno disputato la maggior parte delle partite, Perticone a 36 anni non posso pretendere che giochi tre volte 90 minuti in una settimana. Col senno di poi le mie scelte sono state sbagliate, ma col senno di poi sono bravi tutti.”