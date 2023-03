Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Maistrello, due gol da centravanti di Serie A"

Un'altra occasione persa per mettere una serie ipoteca sulla salvezza. Queste le dichiarazioni di mister Gorini, tecnico del Cittadella, nel post gara contro il Palermo:

"Arrabbiato? Deluso? Non direi. Sto allentando la tensione solo ora. Le gare sono fatte di episodi. Siamo stati ingenui in occasione del rigore del Palermo. Verre è molto scaltro, si è cercato il rigore ed ha ottenuto quello che voleva. Dal subire il 3 a 1 a subire il 2 a 2 è stata una mazzata. È stata una bella partita dal punto di vista dello spettacolo, meno a livello tattico. Ci sono stati tanti errori, ma faccio i complimenti ai ragazzi per lo spirito messo in campo. Anche con tante assenze. Chi ha giocato ha fatto il loro. Teniamoci il punto e prepariamoci al Perugia.

Mi fa piacere che Maistrello si sia sbloccato, ora aspetto gli altri. Ha delle caratteristiche chiare in area di rigore e l'ha dimostrato. Ha fatto due gol da centravanti di Serie A. Sono felice per lui, non deve fermarsi sugli allori. Ora deve prendere spunto per segnarne altri ancora. Abbiamo bisogno dei gol delle punte. La strada è quella giusta.

A questa squadra non manca qualità e tecnica. Sono soddisfatto dei ragazzi, anche in mezzo al campo. Possiamo migliorare tanto. È importante creare occasioni. Magrassi attacca bene gli spazi e sta lavorando sui limiti tecnici.

Ci siamo allungati con gli attaccanti dopo il 2 a 0, perdendo qualche misura. Il Palermo è molto abile nel palleggio, finché abbiamo chiuso gli spazi li abbiamo messi in difficoltà. Il 2-1 ha spostato l'inerzia della partita. Loro hanno preso morale e fiducia, hanno trovato il 3 a 2 su un errore nostro, ma poi abbiamo pareggiato facendo le cose per bene.

Asencio? Nessun caso. Oggi ho fatto delle scelte, ma lui è a disposizione. Lui deve prendere condizione ed allenarsi a 2000 all'ora. Poi ho messo Magrassi per questioni tattiche. Chiedo scusa per l'espulsione. L?episodio con Corini sono cose che succedono, ho solo richiamato l?arbitro e lui se l?è presa con me io avevo solo chiesto di dare il giallo al giocatore, c?è tensione durante le partite ma sono cose che muoiono li.

Mastrantonio era molto stanco ed ho preferito cambiare lui e non Branca. Ha esperienza, gli avevamo detto di stare tranquillo perché già ammonito. In mezzo al campo non avevamo tanti cambi. Sono felice per l'ingresso di Felicioli, che ha fatto molto bene da mezz'ala. La forza di Branca è la grinta, l'intensità. Dovrebbe usare di più la testa, ma se gli togliamo aggressività ed intensità diventa un giocatore normale. Così com'è è fondamentale. Lo perdiamo per la partita di Perugia e nonostante tutto in 10 contro il Palermo potevamo vincere.

Il Palermo è forte, giocano sul palleggio e lo sapevamo. Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà, poi sono usciti loro, ma siamo stati bravi a pareggiare. Questo è un campionato aperto, ma dobbiamo sempre essere così intensi se vogliamo salvarci. La classifica è molto compatta, escluso il Frosinone. Ogni gara è una battaglia, non mi dimentico dove eravamo a fine dicembre: penultimi con 19 punti. Ricordiamocelo sempre. Ora ne siamo fuori perché abbiamo messo in campo voglia e le tante doti dei nostri giocatori.

Crociata? L'obiettivo è recuperarlo. Vita da trequartista è stato tra i migliori in campo, ha fatto una grandissima partita. Spiace per l'infortunio. Frare ha sentito un affaticamento all'adduttore, come per Crociata abbiamo preferito cambiarlo a fine primo tempo."