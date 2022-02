Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa): "Okwonkwo ha fatto una leggerezza"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia della gara casalinga contro il Frosinone. Impegno storicamente complesso quello con i ciociari al Tombolato, in uno scontro diretto, non per deboli di cuore. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Su Okwonkwo stiamo capendo cosa sia successo, ma a quanto pare ha preso una pomata che gli ha consigliato un amico, che all'interno c'era una componente dopante. Purtroppo paga la sua leggerezza e la sua superficialità. Ed ora siamo qui a ricevere notizie che faremo volentieri a meno. È ancora fresca la cosa, ora il ragazzo è sospeso. Adesso ci aggiorneremo, cercheremo di cogliere più notizie possibili sul procedimento. Ora sono tutte partite tirate in questo periodo. Molto equilibrate. Guardate il Vicenza che ha pareggiato a Cremona e meritava di vincere. Ogni gara fa storia a se. Bisogna arrivarci nel modo giusto, da Cittadella, facendo le cose che ti hanno permesso di vincere a Lecce. Il punto è questo, se facciamo il Cittadella siamo apposto. Poi possiamo vincere o perdere, perché le gare sono piene di episodi che le determinano. Dobbiamo avere ben chiaro che la strada da percorrere è quella che ci ha portato a vincere a Lecce, a Pordenone. Tounkara può darci una grande mano, anche perché non l'abbiamo quasi mai avuto. Il fatto che si è sbloccato è solo positivo. Noi sappiamo che può darci tanto e a Lecce l'ha dimostrato. Dispiace per Okwonkwo, perché ci priva di un giocatore e un attaccante importante. Ora dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo imparato e proseguire su questa strada. Sul mercato degli svincolati non so se ci sia qualcosa. Ora ho in testa solo il Frosinone, poi mercoledì abbiamo la Spal. La notizia di Okwonkwo non poteva capitare in un periodo peggiore. Le valutazioni di mercato le farà anche la società, con il direttore Marchetti. Adesso è troppo fresca la notizia per pensare al mercato vittoria di Lecce porta euforia e convinzione. La squadra sa bene quello che deve fare ed è normale che ora siano euforici. Ora arriva il Frosinone, una delle compagini più forti della categoria, che sta facendo molto bene. Logico, le vittorie fanno bene, poi dobbiamo avere l'abilità di portare avanti la strada che ci ha portato a risultati positivi con Lecce, Pordenone, ma anche prima della sosta invernale. La strada ce l'abbiamo in mente, poi metterla sempre in campo è un altro discorso. Se facciamo le cose per bene è più facile che vinciamo. Il Frosinone è una squadra in grande condizione ed ha tanti giocatori forti. Ciano, Canotto, Novakovich, Charpentier, Zerbin, una delle sorprese di questo campionato. Anche loro hanno l'imbarazzo della scelta. Stanno molto bene, giocando ottimamente e facendo risultati, credo siano una delle sorprese di questo campionato. Nonostante i nomi, sarà una gara molto insidiosa, esattamente come all'andata. In difesa devo ancora scegliere, ci sto ancora pensando. Devo tenere conto dei recuperi. Abbiamo fatto pochi allenamenti, tipo penso a Perticone che non è più un giovanetto, ma a Lecce si è fatta sentire la sua presenza. Dovrò fare tanti ragionamenti e mettere in campo la squadra che ha più energia. Branca torna? Si, recuperano anche Frare e Benedetti. Se ho la garanzia che Branca sta bene, parte dall'inizio. Noi davanti abbiamo tanta qualità. Se i giocatori si sbloccano, prendono autostima, aspetto fondamentale per un attaccante. La reazione del gruppo dimostra che c'è ed è la nostra forza. Tounkara, come altri, si fa volere bene ed è stato molto sfortunato sinora. Per lui il gol è stata una liberazione e il gruppo glielo riconosce."