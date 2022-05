Serie B, Cosenza-Cittadella: mister Gorini "Match equilibrato risolto da un bel gol"

Le parole di mister Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro il Brescia, gara valevole per la 37°giornata di campionato Serie B:

"Abbiamo fatto la nostra partita, è stato un match equilibrato risolto da un bel gol. Ci abbiamo provato a mettere in difficoltà il Cosenza, riuscendoci nel primo tempo, mentre nel secondo tempo un po’ meno. Quando perdi è normale che sei sempre dispiaciuto. Avere il record era un motivo in più che ci faceva piacere. Nell’arco del campionato la Cremonese è la squadra che ha meritato di più. Felice no, ma sono sportivo e sono contento per gli uomini di Pecchia. I mancati playoff? I dati sono significativi: abbiamo faticato in casa nel girone di ritorno. I gol segnati sono stati pochi. Probabilmente abbiamo pagato le assenze di Okwonkwo e Tounkara, ma dovevamo fare di più. La gara di oggi è stata un po' lo specchio del girone di ritorno. In fase realizzativa siamo stati abbastanza sterili, è un aspetto che non siamo riusciti a migliorare e me ne assumo la responsabilità. Dispiace, perché i playoff erano alla portata di mano. Non posso rimproverare nulla alla squadra, perchè ci hanno provato. I playout? È un terno al lotto. Tutte e due arrivano abbastanza bene, forse il Vicenza un po’ di più. C’è da dire che anche l’aspetto del fattore campo conterà