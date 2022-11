Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Troppe distrazioni, giustamente puniti"

Nel post partita di Parma-Cittadella, tutte le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Gorini:

"Il Parma è una squadra di grande qualità, lo sapevamo bene. Siamo partiti bene, probabilmente anche meglio del Parma, ma poi abbiamo avuto troppe distrazioni che contro il Parma paghi caro. Dobbiamo fare mea culpa, anche perché l'approccio alla partita era stato buono. Il Parma è una delle migliori squadre della Serie B. Se vieni qui per cercare di tornare a casa con un punto fai fatica, loro hanno grande qualità come Vazquez Tutino e Inglese. Volevamo vincere, ma se concedi a Vazquez, che giocava in Champions fino a due-tre stagioni fa, così tanto spazio ti punisce con filtranti e giocate geniali. Non è nel nostro stile di gioco fare marcature a uomo. Se poi concedi occasioni loro ti fanno male, ma è mancata anche cattiveria, perché a parità di valori agonistici loro con la loro qualità emergono. Dobbiamo recuperare gli infortuni che abbiamo anche noi come il Parma. Poi continuare a lavorare che abbiamo preso tanti gol e dobbiamo migliorare questo dato. Come la Cremonese l’anno scorso, loro cercano molto le verticalizzazioni, mi aspettavo Vazquez in mediana