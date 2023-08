«Ogni sconfitta è una lezione. La prestazione c'è stata, ma c'è da migliorare in zona gol»

Tutte le dichiarazioni di mister Gorini in conferenza stampa post Parma-Cittadella. Prima sconfitta stagionale per i granata, nonostante un sostanziale controllo del gioco e maggiore possesso di palla durante la gara.

Le prime sensazioni post gara. «L'analisi è chiara. Siamo andati sotto dopo 10 secondi su una dormita nostra, al netto del rigore generoso. Eravamo venuti qui per fare la partita. Nel primo tempo siamo andati molto bene, ma ci è mancato il gol. Se non la butti dentro, puoi avere quanto possesso palla che vuoi... Diciamo che contro il Parma e Pecchia non sono fortunato, ma è evidente che ci sono meriti proprio del tecnico ducale. Andare sotto dopo 10 secondi può condizionare, anche se nel primo tempo non è avvenuto. Nella ripresa ci siamo allungati e il Parma ci ha fatto correre di più. Ogni sconfitta è una lezione. Sappiamo che c'è tanto da lavorare, anche se dispiace perché la prestazione c'è stata. Credo abbiamo perso immeritatamente per 2 a 0».

Mercato ancora aperto e valutazioni sul campionato ancora in attesa di due squadre iscritte. «Valutiamo il mercato in questi ultimi giorni e se c'è qualcuno che vuole andare via. Il mercato dovrebbe finire prima che inizi il campionato, purtroppo non ci sono tanti aspetti che non vengono tenuti conto. Sulle due squadre che mancano dispiace, perché è un campionato monco. Alcune squadre saranno costrette a fare infrasettimanali in più, non è bello per chi ci guarda dall'estero. Non credo sia giusto per tutti. Dovremo iniziare tutti insieme».

Aspetto positivo della partita, la reazione nel primo tempo. «Si, vero. Dopo il gol subito abbiamo provato a raddrizzare la gare. Questo aspetto è stato positivo. Poi c'è da migliorare decisamente la finalizzazione. Nel primo tempo, oltre i corner e il possesso palla, sotto porta siamo stati poco cattivi. C'è da migliorare e in fretta. Se al Parma, con la qualità che gli è propria, concedi 2-3 azioni, il gol rischi di subirlo».

La tecnica dei giocatori del Parma ha fatto la differenza. «Sappiamo le loro qualità. Probabilmente sono una delle favorite del campionato. Sono molto tecnici e sono allenati da un bravo allenatore. Dispiace averli messi in difficoltà e tornare al Tombolato con 0 punti. Mercoledì c'è il Bari e dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi e migliorare negativi».

Un Parma decisamente sulla difensiva nei primi 45'. «Forse il Parma aveva preparato una gara più attendista per puntare sulle ripartenze. Nella ripresa siamo calati dopo un primo tempo di grande intensità. L'errore nostro è stato allungarci e il gol di Bernabé ci ha fatto calare un po' di verve. Purtroppo la partita è stata questa. Abbiamo battuto 10 corner, ma abbiamo creato solo un'occasione. C'è da migliorare anche quest'aspetto, perché il 33% dei gol arriva da queste situazioni».