Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Dobbiamo cavalcare l'onda di questa vittoria"

Nel post partita di Perugia-Cittadella, mister Gorini analizza in conferenza stampa il ritorno alla vittoria della sua squadra, dopo 3 pareggi consecutivi. Queste le sue dichiarazioni:

"Nelle ultime partite si vedeva che eravamo in crescita. Abbiamo sistemato la fase difensiva. Oggi è la terza partita di fila che non subiamo reti e poi ci serviva un episiodio per sbloccarci. Beretta ha fatto un grande gol e ci ha aiutato in questo senso. Poi siamo stati bravi a sfruttare l'inferiorità numerica del Perugia, chiudendo la gara nel recupero. Questi tre punti sono ossigeno puro per noi. Ci volevano proprio, perché in questo momento abbiamo tanti giocatori fuori e non siamo riusciti ad ottenere i risultati che meritavamo. In alcune partite precedenti, meritavamo la vittoria. Lo spirito della squadra mi gratifica, poi siamo stati bravi a trovare l'episodio. Ora dobbiamo cavalcare l'onda di quest'affermazione.



Contro il Perugia abbiamo sofferto, perché sappiamo che sono una squadra che ti fa giocare male e verticalizza molto. Oggi devo dire siamo stati più bravi di loro nel neutralizzare il loro gioco. È stata una gara poco spettacolare, vero, ma agonisticamente intensa e viva. Il Perugia arrivava dalla vittoria di Reggio Calabria ed aveva entusiasmo. Siamo stati bravi noi ad incanalare la gara al meglio. Merito dei ragazzi e ci deve essere da stimolo per la gara di Modena, una gara molto importante. La partita di oggi è stata molto tirata. La squadra di Castori ha un'identità chiara, ma noi siamo stati bravi a farci trovare pronti. Secondo me il Perugia è una squadra forte, che forse non sta attraversando il suo migliore momento di forma. Ha tutte le carte in regola per riprendersi. La classifica è ancora corta, con due vittorie sei nel centro classifica. C'è da lavorare, come ripeto sempre ai miei ragazzi.



L'interruzione di gioco per ricordare Renato Curi mi ha fatto piacere viverla in prima persona, anche se stiamo parlando di una disgrazia. Ha lasciato tanto come giocatore e come uomo."