Serie B, Cittadella: mister Gorini «Pensiamo a vincere per salvarci»

Così mister Gorini in conferenza stampa in vista della gara di venerdì 19 maggio alle 20:30 contro il Como di Longo al Tombolato e valida per la 38°giornata.

Una gara che vale la stagione. «L'importanza della partita non è da sottolineare. In queste ultime partite lo abbiamo sempre fatto e contro il Como sarà molto importante. Non dobbiamo caricare di pressioni i ragazzi. Un girone fa avremo pagato per giocare una partita del genere, cercandola di vivere bene e fare come abbiamo fatto nelle ultime partite».

Come vive la partita mister Gorini. «Nessuna scaramanzia. Dormirò poco, perché la testa andrà sempre alla partita. La vivo a 360° e la mia testa è 24 ore sulla partita. Sarà una bella gara da giocare e dopo quanto vissuto in questa stagione, la salvezza dipende da noi. Facciamo le cose che sappiamo e conosciamo».

Come si fa a tenere la tensione alta per tutta la partita contro il Como e quanto pesano le assenze di Kastrati e Perticone. «Le partite si vivono sugli episodi. In tutto il campionato c'è stato grande equilibrio, forse solo a Reggio Calabria abbiamo perso con merito. Spesso siamo andati sotto in questa stagione, ma abbiamo sempre reagito e fatto risultato. Cerchiamo di fare la nostra partita e provare a fare le cose testate in allenamento. Crediamoci in quello che facciamo. Determinazione e spirito di squadra visto in queste tre gare, dobbiamo mantenerlo. Le assenze sono importanti, ma chi giocherà si farà trovare pronto. Spendo una parola in più per Maniero. Il suo è un ruolo particolare, ma è sempre il primo ad abbracciare i compagni dopo un gol, vive molto la squadra. Il caso ha voluto che giocasse la partita decisiva, credo sia un giusto premio per l'atteggiamento avuto durante tutta la stagione. Sono sicuro che farà una grande partita. Se Kastrati è cresciuto è merito di Maniero e Manfrin che si allenano a 2000 all'ora».

Contro il Como due risultati su tre, anche se i lariani hanno ancora speranze playoff. Che gara c'è da attendersi. «Non credo al Como che viene al Tombolato una scampagnata. Mi metto nei panni loro, dopo un'annata difficile ora c'è una speranza playoff. Onestamente me la giocherei fino in fondo. Noi dobbiamo pensare a vincere, guai a pensare di avere due risultati su tre. Non abbiamo mai fatto calcoli, non inizieremo a farlo contro il Como».

Chi gioca al centro della difesa al fianco di Pavan. «Vediamo in queste ultime 36 ore. Non so se Frare recupera per giocare o per la panchina. Purtroppo anche Ciriello è fuori, Perticone squalificato, c'è Del Fabro. Sono sicuro che chi giocherà al posto di Perticone farà una grande partita. Di solito comanda chi ha più personalità ed esperienza. Parlarsi durante la gara diventa fondamentale. Pavan nelle ultime partite sta giocando dietro, quindi deve fare bene il suo».

Quadra offensiva trovata solo nelle ultime partite, soprattutto con Ambrosino, uno degli ex della sfida. «Il Como in avanti ha un reparto di tutto rispetto. Ambrosino ha giocato poco lì, ma qui sta avando spazio. Sta migliorando, cerchiamo di non caricarlo di troppe aspettative. Deve crescere, qualche volta è ancora un po' bambino e glielo perdoniamo. Credo che a Cittadella abbia trovato un ambiente che l'ha aiutato molto nell'inserimento. Il margine di miglioramento per lui è enorme. Se dovessimo salvarci, Ambrosino parte subito per il Mondiale Under 20. Tiene ad entrambe le maglie. Embalo si è allenato con la squadra, convoco tutti».