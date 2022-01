Serie B, Cittadella: mister Gorini "Dobbiamo prenderci la vittoria sul campo"

Conferenza stampa prepartita per mister Edoardo Gorini dal Tombolato di Cittadella. C'è una gara importante da disputare, il diciannovesimo turno di campionato contro il Cosenza di Occhiuzzi, per tornare ad agganciare in maniera importante il treno playoff. Queste le parole del tecnico granata:

Punto sul mercato: "Adorni out? Non è una questione diplomatica. Ha un problema fisico, al ginocchio, ci è stato detto direttamente da lui. Non ha senso portarlo. A Vicenza ho fatto giocare Ciriello, ma se Adorni fosse stato bene, probabilmente avrei fatto giocare quest'ultimo. Se il giocatore mi dice che ha male al ginocchio e non ce la fa, tutta la settimana non si è allenato, è anche inutile portare il giocatore. D’Urso ha giocato a Vicenza e domani è convocato. Sul mercato non ci voglio entrare, durante le partite è deleterio. Fare mercato e gestire i giocatori prima di una partita o durante la settimana, con il mercato aperto, secondo me è la cosa più sbagliata che ci sia. Il mercato dovrebbe durare di meno. Un mese è troppo, bastano dieci giorni. E poi finire prima che iniziassero le partite ufficiali, durante la sosta invernale. Purtroppo la situazione è così e dobbiamo adattarci. Per le situazioni di mercato, dovete chiedere al direttore Marchetti, che si occupa di queste cose. Io devo pensare a preparare bene la gara di domani. Oggi, non lo nascondo, preferirei che non ci fosse il mercato."

I giocatori al centro del mercato sono sereni fisicamente e psicologicamente? "I giocatori mi sembrano sereni. D'Urso a Vicenza ha giocato e fatto una buona partita. Adorni ha un problema fisico e non ha giocato, ma la squadra a Vicenza ha fatto un'ottima partita e meritava di vincere. Non ci sono distrazioni da questo punto di vista. Resto della mia idea: il mercato durante le partite lo eviterei e ne fare volentieri a meno."

La formazione di domani: "D'Urso o Antonucci sulla trequarti è una cosa che sto valutando. Mi tengo la giornata di oggi per pensarci, anche in funzione dell'avversario, dell'equilibrio di squadra per vincere la partita. Oggi farò le dovute valutazioni. D'Urso si è allenato tutta la settimana, sta bene e poi farò le valutazioni per mettere in campo la formazione migliore"

L'innesto di Lores Varela: "È sicuramente un giocatore che abbiamo sempre apprezzato e ritenuto valido. In questi primi 3 giorni ne ho avuto la conferma. Logico, deve entrare nell'ottica della squadra, ma deve farlo velocemente. È arrivato con un grandissimo entusiasmo e questa è la cosa più importante. Sono convinto che possa darci una grande mano e poi è un giocatore che può ricoprire più ruoli. Può darci più soluzioni e ben venga."

Sulla gara di domani con il Cosenza e sulla situazione al centro della difesa: "Domani è una partita molto importante, perché ci consentirebbe di fare un salto in zona playoff e prolungare la nostra striscia di risultati positivi. Dall’altra parte affrontiamo una squadra in ritiro a Padova da venerdì, in difficoltà di risultati, ma con giocatori molto validi e sta facendo mercato, cambiando molto. Il fatto che vengano qui un giorno prima, per trovare concentrazione, alla ricerca di punti, quindi sarà una gara delicata. Devi conquistarti la vittoria sul campo come ogni domenica. Dovremo essere bravi a mettere ancora più concentrazione in campo, perché ci attende una squadra affamata di punti e dovremo farci l'abitudine. Nel ritorno le gare sono più difficili per questo motivo, perché tutte le squadre vogliono fare punti. Sulla situazione dietro Perticone si è disponibile, quindi adesso valuterò. Ciriello ha fatto una bella partita, sicuramente ha dato un segnale ed è un giocatore su cui possiamo contare. Purtroppo, non siamo riusciti a valutarlo prima perché ha avuto un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo due mesi, ma Vicenza ha dato un ottimo segnale. Deve migliorare e crescere, ma sul profilo del carattere possiamo contarci."

Ancora sul Cosenza: "I calabresi sono un'incognita. Da quando è tornato Occhiuzzi hanno fatto tre gare con tre sistemi di gioco diversi. Verranno qui con grande fame di punti, quindi l'aspetto motivazionale sarà fondamentale. Ci troveremo una squadra concentrata, ma anche con difficoltà. Dovremo essere bravi a mettere in risalti i loro punti deboli."

Situazioni infortunati: "Pavan e Antonucci sono disponibili. È ancora indisponibile Icardi e poi abbiamo i due squalificati. Per il resto siamo tutti arruolati."

Lo stato di forma di Okwonkwo e la posizione in campo di Lores Varela: "Sono stato molto contento che si sia sbloccato a Vicenza. Ha un ginocchio un po' da gestire, ma si sa che Okwonkwo per noi è un giocatore importante. Deve stare bene, ma siamo un po' dipendenti dal suo ginocchio. Dovremo fare del nostro meglio per gestirlo nel migliore dei modi e cercare di farlo allenare al meglio. Anche lui è molto contento di essersi sbloccato. Dopo la partita ha sempre il ginocchio da gestire per alcuni problemi. Si è allenato, ma ad inizio della settimana ha bisogno di maggiore recupero rispetto ad altri. Su Lores Varela posso dire che è un giocatore molto tecnico, quindi ha la capacità di fare la seconda punta, il trequartista, può fare anche la mezz'ala. È un giocatore che fornisce più soluzioni, dopo in base alle partite ci sarà l'opportunità di farlo giocare in più ruoli. Credo questa sia una fortuna. Sicuramente è un giocatore che mi è sempre piaciuto e che può dare tanto. Lo porto in panchina? Potrebbe anche partire dall'inizio!"