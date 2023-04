Serie B, Cittadella: mister Gorini "Con il Parma servono i gol di tutti"

Gorini ritrova Ambrosino e Felicioli per la gara contro il Parma, ma perde Asencio in attacco. Queste le dichiarazioni di mister Gorini alla vigilia della delicatissima sfida contro gli uomini di Pecchia.

Condizione fisico-emotiva del Cittadella. La squadra sta abbastanza bene, a parte l'influenza di Perticone e la distorsione alla caviglia di Asensio. Quest'ultimo non è recuperabile per la sfida con il Parma, mentre Perticone ha ripreso con la squadra. Ad Asensio si è gonfiata la caviglia e mi spiace perché preferisco avere sempre tutti a disposizione. Ambrosino ha recuperato dall'infortunio e si è allenato negli ultimi giorni, così come Felicioli. Abbiamo fatto lavoro di gestione anche per un fastidio al polpaccio che si porta dietro da un po' Antonucci. Anche Ciriello non è a disposizione.

Focus su Ambrosino. Dopo la nazionale azzurra under 20 l'ho visto molto galvanizzato. È rimasto dispiaciuto per lo stop della settimana scorsa, un po' come tutti. Contiamo su di lui, perché ci può dare tanto. L'ha dimostrato quando è stato chiamato in causa. Deve migliorare su tanti aspetti, ma è giovane e lo voglio avere a disposizione per avere ancora più armi per giocarmi le partite al meglio. In questi ultimi giorni si è allenato e questo mi fa ben sperare in vista di lunedì contro il Parma. Giocare senza pensieri in testa, come spesso fanno i giovani, può essere un aiuto. Lui ha dimostrato di avere delle qualità importanti e mi aspetto molto da lui in queste 7 partite.

Fase difensiva migliorata a Modena, ma è mancato il gol delle punte. Credo sia un discorso di squadra, più che di reparto. Nel primo tempo siamo stati più alti ed aggressivi, mentre nella ripresa siamo arretrati, forse a causa della posta in palio al Braglia. Le partite da qui alla fine sono queste. Dobbiamo avere la volontà di vincere le partite, perché ci servono i tre punti. Sappiamo cosa ci attende. I punti valgono allo stesso modo contro il Parma, Cosenza, Genoa. Prepariamoci alla gara contro i ducali e poi penseremo al Cosenza.

Analisi sul Parma. Loro, come noi, hanno avuto tanti alti e bassi. Dipende da tanti fattori. Sappiamo gli investimenti del Parma, sono sotto gli occhi di tutti. È una delle squadre più forti e qualitative di questo campionato. La qualità però non basta in B, bisogna abbinarci altri aspetti. Quando l'hanno fatto, sono arrivate le vittorie, altrimenti hanno sofferto. Esattamente come noi. Il Parma non lascia giocare tanto, sono terzi in classifica per aggressività in tutta la categoria. Dovremo essere abili ad interpretare la partita, in relazione al loro atteggiamento. Ha grandi singoli ed è brava nella gestione della palla. Noi utilizzeremo le nostre armi, cercandolo di fare al massimo fino alla fine del campionato.

Cosa potrebbe fare la differenza lunedì. Gli episodi e l'attenzione saranno fondamentali. Inoltre, anche la cattiveria sottoporta. Se abbiamo un atteggiamento meno aggressivo, soffriamo. Lo è sempre stato storicamente per noi. Se lasciamo il pallino del gioco al Parma ci possono fare male.

Idee di formazione. Vedremo come staranno i giocatori. Le idee ci sono, poi vedremo in questi allenamenti. Vita sulla trequarti ha fatto bene con il Palermo e con il Modena. Può ricoprire tanti ruoli ed è una grande fortuna.

La sconfitta di Perugia ha influito sul morale del Cittadella. Sarei ipocrita a dire che non sono contento di quanto successo mercoledì, al tempo stesso dico che dobbiamo ragionare su noi stessi. Le disgrazie altrui le accettiamo, ma dobbiamo tornare a vincere. Altrimenti hai voglia disgrazie altrue...

Più concretezza in avanti. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti per creare più occasioni. Noi vogliamo essere sempre molto propositivi e dico sempre ai miei di osare di più dalla trequarti in su. Nel ritorno siamo migliorati, anche se è vero che in queste ultime 4-5 partite siamo regrediti

Gol dei difensori sulle palle inattive. Mi scoccia che non l'abbiano ancora fatto quest'anno. Come dovrebbe scocciare anche a loro. Io sono stato un difensore che qualche gol l'ha sempre fatto. Un difensore che fa 3-4 gol a stagione fa bene alla squadra ed acquista maggiore valore e visibilità. Abbiamo i giocatori per farlo, mi aspetto di più. Ora servono i gol, chi li fa non conta.