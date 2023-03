Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Contro il Perugia sappiamo cosa ci aspetta"

Vita non recupera, in compenso Gorini - squalificato contro il Perugia - ritrova a tempo pieno Crociata, Pavan e Salvi, quest'ultimi due dopo la squalifica scontata con il Palermo. Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro il Perugia.

Recuperi e singoli. Rispetto all'ultima gara non è disponibile Vita. È meno grave del previsto, ma possiamo sfruttare la sosta per recuperarlo al meglio. Anche Magrassi è out. Per il resto ci sono tutti, incluso Frare.

L'importanza della gara contro il Perugia. Molto e lo sappiamo. Domani sarà una gara difficile, anche se in questo momento sono un po' tutti degli scontri diretti. Il Perugia di Castori è tosto, temperamentale, dinamico, con grande forza fisica. Sappiamo cosa ci aspetta. Vincere domani sarebbe un bel passo verso la salvezza, ma sarà lo stesso ragionamento che farà Castori.

Rallentamento del Cittadella nelle ultime 3 giornate. L'unica partita sbagliata è stata con la Spal. Contro Brescia e Palermo potevamo tanto vincere, quanto perdere. La squadra fa le prestazioni, meno a Ferrara dove è mancato tutto. Dobbiamo cercare di evitare che si ripetano gare simili. La linea tra vittoria e sconfitta è molto sottile, serve essere più bravi negli episodi.

Analisi sul Perugia. La partita del Curi ricordo che era appena rientrato Castori da poco. Il match si mise bene subito, con l'espulsione a fine primo tempo di Iannoni. Anche con loro in 10 abbiamo sofferto. Le squadre di Castori ti fanno soffrire, sono rognose, che verticalizzano sempre e giocano sempre sulle seconde palle. Sarà una gara veramente dura e complicata. Non è facile fare pronostici. Contro il Palermo abbiamo fatto due gol in 23 minuti e poi le squadre si sono allungate alla ricerca del gol.

Pronostico sulla gara. Non sappiamo cosa può succedere, gli episodi fanno sempre la differenza. Se fai gol presto o lo subisci nei primi minuti, poi l'impostazione tattica prevista salta o cambia. Sarà una partita in cui i duelli saranno decisivi. Non possiamo più sbagliare approccio e prestazione.

Crociata, un ritorno importante. Spero che il premio di migliore giocatore del mese di Febbraio gli fornisca ancora più stimoli e voglia. Uno non si può fermare sugli allori o adagiarsi. Credo di avere a che fare dei ragazzi intelligenti e spero che tutto questo sia da sprone per spingerlo a dare ancora di più. Stesso discorso vale per Maistrello, che non si deve fermare dopo i due gol contro il Palermo.

Perticone recuperato. Durante la settimana qualche fastidio ce l'ha avuto, ma si è allenato regolarmente ed è a disposizione.

L'assenza di Branca. È un giocatore importante per aggressività, ma chi scenderà in campo al posto suo mi aspetto ancora di più per contribuire a vincere la partita. Questa è la nostra forza. Chi entra deve avere voglia di rubare il posto al compagno, questo fa parte del gioco del calcio e della sana competizione.

Centrocampo da ripensare. Ho due scelte in meno (Branca e Vita), ma ho rientri importanti come quello di Lores Varela e Danzi, il buon impatto da mezz'ala sinistra di Felicioli, anche Crociata può giocare in mezzo. Vorrei avere tutti a disposizione, ma in qualche modo ci sono le possibilità di spostare i giocatori.