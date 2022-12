Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Recupera Embalo, facciamo girare la fortuna dalla nostra parte"

E se i punti persi contro il Cosenza arrivassero contro il Genoa di Blessin? Con questo interrogativo misto a desiderio mister Gorini ha presentato la gara contro il Genoa di domani alle 15:00 al Ferraris di Genova. Queste le parole del tecnico del Cittadella:

"Finalmente recuperiamo Embalo. Lo aspettavamo da un po' di tempo. Non ha i 90' nelle gambe, ma è un'opzione in più in avanti. Tounkara e Beretta contro il Cosenza avevano fatto bene, ma devo valutare anche in relazione alle caratteristiche degli avversari. La scelta c'è. Anche Embalo ci fornisce delle alternative in più.

Per il Genoa è stata una settimana particolare, ma la società ha dato un segnale di grande fiducia a Blessin, facendo bene a mio avviso. Chiaramente il Genoa darà battaglia, con un pubblico, come quello genoano, che fungerà da dodicesimo uomo in campo. Siamo contro una delle favorite del campionato, ma avendo raccolto meno del previsto contro Modena e Cosenza, dobbiamo cercare di fare punti al Ferraris. Credo dipenda sempre dal nostro atteggiamento. Troveremo un Genoa molto motivato. Non dobbiamo essere timidi, dobbiamo fare come nelle ultime partite, meno le disattenzioni di Parma.

Il mio gruppo è intelligente e soprattutto concentrato. Dopo Cosenza i primi ad essere dispiaciuti, oltre a me, erano proprio i miei giocatori. Un po' di scoramento, nell'immediato post gara, c'era, ma ora vedo tanta voglia di rifarsi. Dobbiamo essere bravi a far girare la fortuna dalla nostra parte.

La classifica la guardiamo perché puntiamo sempre al massimo. Fare punti è un imperativo da qui al 26 dicembre. Poche squadre ci hanno messo sotto sino a questo momento e serve ripartire dai nostri punti di forza: intensità ed aggressività. Da questo non possiamo mai prescindere.

La rosa del Genoa è importante. Conosciamo bene il valore di Coda ad esempio, ma in generale il livello è molto alto. Serve ancora più attenzione, non possiamo concederci distrazioni al Ferraris. Innegabile che ci manca qualche gol e qualche risultato positivo. Solo lavorando in campo, insistendo sul nostro "credo" e limitando gli errori, possiamo fare risultato a Genova. Farlo significherebbe tanto, soprattutto per l'autostima della squadra.

Turn-over pensando al Bari? No, piuttosto sarà interessante capire come recupereranno le forze i miei in vista della gara di domenica. Ora siamo concentrati su Genova. L'obiettivo è vincere contro il Genoa e poi penseremo a Bari e Benevento.

Il Genoa non sottovaluterà il Cittadella. Dobbiamo sfruttare le loro carenze. Mister Blessin cerca sempre molta intensità in campo e noi dobbiamo essere bravi a concedere gli spazi che ci concederanno. In settimana abbiamo lavorato proprio su questi aspetti, sperando di metterli in pratica sul campo."