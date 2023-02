Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Non dobbiamo ripetere gli errori dell'andata con la Reggina"

Riprendere subito la marcia salvezza. Con questo auspicio mister Gorini presenta la sfida contro la Reggina di mister Inzaghi, terza forza del campionato in coabitazione con Bari e Süd Tirol. Queste le dichiarazioni del tecnico granata nella consueta conferenza stampa:

La settimana di lavoro. "Abbiamo analizzato la gara contro il Frosinone e dobbiamo metterla da parte il prima possibile. Le sconfitte possono portare qualche insicurezza, ma la gara allo Stirpe è stata condizionata dall'espulsione che mi è apparsa molto esagerata ed ha falsato lo svolgimento della gara. Loro sono stati bravi a sfruttare la superiorità numerica e dopo il 2 a 0 non c'è stata partita. Dobbiamo essere bravi a pensare alla Reggina. Ci siamo allenati bene e siamo pronti a dare battaglia.

Atteggiamento in campo delle due squadre. "Nel girone di ritorno i punti pesano e le gare sono un po' più frenate. Spesso basta l'episodio per farle svoltare, come è successo per noi contro l'Ascoli. Inizialmente ci sarà un po' più di studio, ma noi dobbiamo ripetere la gara di Ascoli. Voglio vedere tanta voglia di riprenderci i punti persi a Frosinone perché ne abbiamo bisogno.

La chiave di Cittadella-Reggina. "Aggressività, voglia di non mollare ed osare di più sono le caratteristiche che ti portano ad ottenere il risultato positivo e sono nel DNA del Cittadella. Da qui alla fine mi aspetto che i giocatori le ripropongano al meglio."

Come sta la Reggina. "Le sconfitte portano insicurezza, ma portano ad alzare l'attenzione. Loro saranno concentrati e vorranno fare punti per non perdere il treno della Serie A diretta. Con il nostro atteggiamento visto con l'Ascoli possiamo mettere in risalto le difficoltà amaranto, allo stesso tempo se siamo timidi sappiamo che la Reggina è forte. Hanno giocatori di categoria superiore e sono abituati a certe pressioni. Mi aspetto una squadra molto pericolosa, proprio perché arriva da 3 sconfitte. Noi dobbiamo metterli in difficoltà perché non sono in un momento positivo come il Frosinone, ma tutto dipende da noi. Se li fai giocare come sanno, la classifica parla chiaro, sono una squadra da Serie A."

Cosa non bisogna fare rispetto all'andata. "Non dobbiamo lasciare spazi ai loro migliori giocatori. Penso a Menez, Hernani, Canotto, Rivas, ne hanno tanti di bravi. La gara dell'andata è stata la peggiore del nostro campionato e ci deve insegnare che se lasci fare agli uomini di Inzaghi, loro sanno 'incartare' la partita a proprio favore. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori."

Torna Antonucci dopo la squalifica. "Sta vivendo un momento di grande esaltazione, ma deve restare concentrato, facendo le cose che l'hanno portato fino a questo punto, ripetendo quello che sa fare. L'entusiasmo va bene, ma serve consapevolezza per capire che ripetersi è sempre difficile ed è la dote dei grandi campioni. Deve pensare a mettere da parte gli elogi e ripetersi."

Manca Perticone, rientra Asencio. "Asencio è convocato, mentre per quanto riguarda Perticone spiace per la squalifica. Le sue doti di trascinatore e carisma sono indubbie, però mi aspetto che anche gli altri facciano un passo avanti in questo senso. Abbiamo una rosa lunga per supplire alle assenze e per mettermi in difficoltà nelle scelte. Questo è il calcio, questa è la concorrenza in una rosa di alto livello."

Branca capitano. "La responsabilità di chi porta la fascia è di rappresentanza della squadra. Dobbiamo salvarci, dobbiamo fare punti. Questo concetto è ampiamente chiaro in seno alla squadra."

Scelte tattiche in attacco. "Sto valutando cosa scegliere in relazione all'avversario. Sono tanti in questo reparto, oltre a Maistrello o Lores Varela. C'è Magrassi, Asencio è rientrato, ci sono Ambrosino ed Embalo. Farò i miei ragionamenti e poi deciderò."