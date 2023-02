Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Rialziamo la testa e pensiamo alla prossima con la Reggina"

Dopo 3 anni, il Cittadella torna dallo Stirpe senza punti. Niente da fare contro la capolista Frosinone. Queste le dichiarazioni di mister Gorini nel post gara in conferenza stampa:



"Con un uomo in meno è dura. Eravamo venuti qua per fare la nostra partita, cercando i tre punti. Devo fare i complimenti al Frosinone perché hanno meritato di vincere. L'unica recriminazione è sull'espulsione. Moro mi sembra sia scivolato prima del contatto con Perticone. Sapevamo delle difficoltà della partita e del momento di forma del Frosinone. Siamo stati in partita fino al 2 a 0 e poi è diventato ancora più difficile.



All'andata fu una gara diversa perché non era nello stato di grazia attuale. Ora vive sulle ali dell'entusiasmo e gli riesce tutto. I giocatori rischiano perché sono in una posizione mentale molto positiva. Gli episodi dell'espulsione e del 2 a 0 hanno chiuso la partita, mentre in precedenza era stata una partita combattuta. Ripartiremo analizzando gli errori, mettendo via questa sconfitta e preparando fin da subito la gara contro la Reggina. Da qui alla fine saranno tutte battaglie. Dobbiamo mettere da parte lo scoramento della sconfitta allo stesso modo con cui abbiamo messo da parte l'entusiasmo per la bella vittoria di Ascoli di sette giorni fa. Rialziamo la testa subito e pensiamo alla prossima sfida. È un campionato talmente livellato che non c'è una squadra che si stacca sul fondo classifica come negli altri anni. Siamo tutte lì.L'Ascoli è arrivato al Tombolato reduce da un momento difficile ed eravamo stati bravi ad enfatizzare le loro difficoltà, oggi contro il Frosinone ci siamo trovati davanti un avversario in grandissima forma, che sta dominando il campionato. Ovviamente gli episodi fanno la differenza, vedi il primo gol subito su infortunio di Kastrati. Da quel momento è stata dura. Gli errori fanno parte del gioco. Il portiere è un ruolo delicato e quando sbaglia ti può costare il gol. Elhan è un ragazzo intelligente e di personalità, saprà mettere da parte l'errore e ripartirà più forte di prima. Sino a questo momento ci ha dato tantissimo. L'errore può capitare, lo accettiamo."