Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Teniamoci stretto questo punto"

Sette punti nelle ultime tre partite e la zona playoff che si avvicina, con conseguente allontamento dai playout. È un Cittadella senza dubbio felice dopo il pareggio contro il Brescia. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Gorini.

Parla il mister

"Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? La prestazione c'è stata contro un Brescia combattivo. Un po' di rammarico c'è, viste le occasioni create. Abbiamo sofferto il loro dinamismo. Nel primo tempo con Crociata, Maistrello e Mastrantonio abbiamo creato. Se non la butti dentro diventa difficile. Nella ripresa siamo stati un po' più alti, pur avendo meno occasioni. Non abbiamo capitalizzato le occasioni. È un buon punto che ci permette di dare continuità. Ora c'è da riposare ed essere contenti. I guizzi anche oggi li abbiamo avuti, certo dobbiamo migliorare. Sui calci piazzati dobbiamo capitalizzare meglio, anche se tra Reggina e Ternana abbiamo segnato. Dobbiamo curare questo aspetto, che fa la differenza in gare del genere."

Situazione dei singoli: "Crociata ha un affaticamento all'adduttore di lieve entità. Nei prossimi giorni capiremo di più. Con un campo simile non ce la siamo sentita, sarebbe stato un azzardo per quello che rappresenta per noi. Spero non sia nulla di importante. Sapevamo che la gara sarebbe stata tosta. Pur riconoscendo le due belle partite di Pavan, ma anche lui fatica a recuperare. Oggi mi serviva un centrale come Perticone, ma ha fatto quello che mi aspettavo da lui. Quando non prendi gol è sempre positivo. Pensiamo alla Spal e teniamoci stretto questo punto."

Zona playoff in vista, salvezza obiettivo principale: "Continuo a guardarmi indietro. Se penso a come stavamo un mese fa...ora penso a portare in salvo la barca, poi daremo una sbirciatina alla classifica se avanzano partite. Serve continuità in questo periodo. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie."

Un girone di ritorno super: "Il segreto? È la testa e i giocatori nuovi. Poi siamo stati bravi a vincere a Pisa, vittoria fondamentale. Gli acquisti hanno portato mente sgombra, poi non eravamo scarsi nemmeno prima, ma mancavano i risultati. Prima delle 4 sconfitte avevamo fatto delle buone cose. La testa fa sempre la differenza. Tra staff e squadra c'è sempre stato rispetto ed è un po' la nostra forza. Senza risultati, normale subentrino paure ed incertezze. Siamo stati bravi a ricompattarci e ripartire."

Asencio: "Sappiamo che ha bisogno di minutaggio. Oggi è entrato bene, forse a Terni era un po' più contratto. È un giocatore che può servire. Mi aspetto di più da Embalo. Cerchiamo di coinvolgere tutti. Magrassi è entrato bene. L'importante è che tutti vogliano conquistarsi il posto. Le scelte poi le faccio io in relazione all'avversario."