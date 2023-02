Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Vittoria importante, da domani testa alla Ternana"

Seconda vittoria di fila casalinga, ancora una volta tre gol segnati, la zona playout sempre a distanza e un Giovanni Crociata in formato Frankie Lampard. Mister Gorini può godersi i tre punti contro la Reggina, soddisfatto per la prova nel secondo tempo dei suoi e con la consapevolezza che la lotta salvezza è ancora lunga. Queste le dichiarazioni:

"Questa è una vittoria importante perché è avvenuta in rimonta, ed è la prima volta che riusciamo a farne una nella stagione in corso. Siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica che ci eravamo procurati, per ottenere un successo che deve darci grande forza e consapevolezza dei nostri mezzi. Ma mancano ancora tanti punti prima di raggiungere la salvezza, quindi dobbiamo goderci una giornata da ricordare, cominciando già a pensare alla gara con la Ternana. Abbiamo giocato contro una squadra come la Reggina che è stata in testa al campionato e il suo secondo gol testimonia quanta qualità abbia. Sono contento per come abbiamo letto la partita nella ripresa e per come sono entrati i giocatori dalla panchina, fermo restando che il primo tempo era stato equilibrato. Crociata? La nostra fortuna è che al Sudtirol non giocava molto, per cui si è creata la possibilità che venisse. E’ un giocatore da Serie A. Può fare sia la mezzala che il trequartista, ma anche il mediano, perché è bravo tatticamente. La sua capacità di ricoprire più ruoli ci consegna una soluzione in più anche per il futuro".