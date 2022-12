Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Vittoria voluta fortemente da tutti"

Una vittoria che riscatta - parzialmente - i punti persi la settimana scorsa contro il Cosenza, ma che fornisce grande autostima per il futuro del Cittadella. Mister Gorini nel post gara è raggiante, come si evince dalla dichiarazioni in conferenza stampa:

"Abbiamo sofferto nella prima mezz'ora la verve del Genoa, ma credo siamo stati bravi a giocare di squadra. Abbiamo sofferto tutti insieme e siamo stati cinici nel fare gol nel primo quarto d'ora della ripresa. L'episodio finale di Tounkara? Se non chiudi le partite, poi rischi di subire gol. In modo particolare in un campionato di livello così alto. Dobbiamo migliorare su quest'aspetto, memori di quanto accaduto anche contro il Cosenza sette giorni fa. Sono felice della vittoria e della prestazione della squadra. Anche alla società, un'affermazione del genere, fornisce prestigio e ci fa piacere.

Ho visto il Genoa un po' impaurito, con il freno a mano tirato, ma è normale visto il periodo che sta attraversando. Siamo stati bravi ad approfittarne, soffrendo il giusto. Abbiamo sempre tenuto la pressione alta, restando aggressivi per tutti i 90' anche con i cambi. Vittoria meritata, con qualche episodio fortunato, ma la nostra voglia di vincere ha prevalso rispetto a quella del Genoa. Merito dei ragazzi, che ci hanno creduto fino alla fine.

Se mi vengono in mente le gare al Tombolato contro Modena e Cosenza penso che potremo avere almeno 4 punti in più in classifica. Dobbiamo chiudere le gare prima, quando c'è l'opportunità di farlo. Il Cittadella deve avere sempre uno spirito battagliero. Non possiamo pensare di andare su tutti i campi e dettare legge, bensì dare fastidio con le nostre armi: attaccando gli spazi, in modo aggressivo ed intensità. Riuscire a tenere quest'identità in tutte le partite non è facile, ma farlo è fondamentale per noi. La vittoria odierna è molto importante. In vista di giovedì dobbiamo ricaricare le forze e sommare un'altra vittoria con il Bari. Il campionato è molto livellato, motivo per cui i filotti di vittorie, come di sconfitte, ti possono portare in alto come in basso.

Kastrati contro il Cosenza ha avuto un'incertezza, ma la sua forza è quella di resettare e fare prestazioni come quelle di Genova, testimoniando una personalità molto forte, da giocatore freddo. Poi mi sento di spendere una parola anche per il preparatore dei portieri, Andrea Pierobon, tra i migliori in Italia, anche se poco pubblicizzato, aiutato da Maniero e Manfrin che si allenano sempre a 2000 all'ora. Il merito di Kastrati, insomma, va condiviso."