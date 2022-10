Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Ai miei non posso dire nulla sulla gara"

Nel post partita mister Gorini analizza in conferenza stampa il pareggio contro il Palermo al Barbera nel decimo turno del campionato di Serie BKT. Queste le sue dichiarazioni:

"È stata una battaglia in cui tutte e due le squadre hanno cercato di vincere. C'è stata qualche occasione da gol, probabilmente qualcuna in più del Palermo, ma il pareggio è il risultato più giusto. La squadra di Corini, vivendo di grandi ripartenze e di giocatori abili nell'uno contro uno, ci ha messo in difficoltà su questi aspetti. Ai miei non posso dire nulla. Stiamo vivendo un momento particolare, come il Palermo. Entrambe le squadre avevano bisogno della vittoria. Il pareggio è un brodino, ma piuttosto di perdere, meglio un punto. Le sconfitte, vuoi o non vuoi, generano sempre insicurezze. Se riesci a fare una vittoria, dai valore anche ai pareggi precedenti. Dal punto di vista agonistico è stata una gara molto intensa. Abbiamo provato a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico nel primo tempo con il 4-2-3-1, sorprendendo i siciliani che si aspettavano altro. Nella ripresa ci siamo rimessi con il 4-3-1-2, ma è stata una gara dura. Quando due squadre sono in difficoltà si cerca di fare cose semplici per fare risultato. Questo 0-0 ce lo teniamo stretto e mettiamo già la testa sulla trasferta di Perugia, dove affronteremo una gara simile a quella del Barbera. Il Palermo ha vinto contro la squadra più forte del campionato, il Genoa, significa che stiamo affrontando un campionato difficile, di grandissimo livello. A noi, come al Palermo, serve l'episodio, la vittoria che ti faccia ripartire e ti porti maggiore autostima. Con il 4-2-3-1 nella prima mezz'ora abbiamo messo in difficoltà il Palermo, ma poi quando hanno alzato Mateju ci hanno messo in difficoltà sulla fascia sinistra. Nella ripresa siamo tornati alle nostre certezze, ma il 4-2-3-1 l'abbiamo provato in due giorni e può essere un'alternativa per le prossime gare. Mi preme sottolineare il grande spirito di squadra messo in campo al Barbera. Da questo dobbiamo ripartire, poi mi aspetto da chi gioca davanti qualche gol in più. Quest'ultimi arriveranno con maggiore autostima portata da una vittoria."