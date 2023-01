Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "I nuovi subito in campo? Più di un'idea"

Il Cittadella ritorna in campo 18 giorni dopo la sconfitta con il Como, brutta chiusura di 2022 e del girone d'andata. Mister Gorini non ha tempo per volgere lo sguardo al passato, come riconosce alla vigilia della trasferta di sabato 14 gennaio 2023 contro il Pisa. Queste le dichiarazioni del tecnico granata:

"La sosta è giunta al momento giusto. Dopo quattro sconfitte di fila, la sosta ci voleva per ricaricarsi a livello fisico e mentale. Abbiamo lavorato bene e con intensità. Qualche giocatore l'abbiamo recuperato, ora comincia un altro campionato con il girone di ritorno. Mi aspetto una testa diversa da oggi in avanti. Pressione? Fa parte del gioco. È chiaro che la partita è fondamentale, ma la pressione la sappiamo affrontare.

Sappiamo che dobbiamo migliorare a livello finalizzativo, anche se riguardando le partite posso dire che non sono mai mancate le occasioni. Sarei più preoccupato se non avessimo creato mai niente. Abbiamo segnato poco, ma abbiamo creato. Serve maggiore precisione. Qualcuno di nuovo è arrivato, qualcuno è andato via o sta andando via. Quando c'è il mercato, il subboglio è inevitabile. A me piacerebbe che il calciomercato finisse prima della ripresa, ma purtroppo non è così. Dobbiamo essere bravi a gestire anche questa situazione. I nuovi hanno portato entusiasmo e dobbiamo essere bravi a tramutarlo in energia positiva, voglia di vincere.

Crociata è stato preso per fare la mezz'ala o il trequartista. Al Süd Tirol è stato un po' penalizzato, perché gli facevano fare l'esterno offensivo. Davanti alla difesa lo vedo un po' meno, anche se gli riconosco una grande tecnica e buone letture. È un giocatore forte ed entusiasta, esattamente come Salvi e Maistrello. Sono arrivati tutti e tre con la testa libera e voglia di fare. Magari possono trasmetterci coraggio e tranquillità nel fare le cose in campo. Hanno la testa sgombra, questo può fare la differenza.

Mercato? Stiamo valutando con il direttore. Faremo quello che riusciremo come sempre. A Gennaio è un po' tutto particolare, perché prendi giocatori magari scontenti o che stavano giocando poco. Nel nostro caso sono arrivati tre giocatori importanti e funzionali. Hanno tanta fame e voglia di risalire. Le voci di mercato non aiutano, perché lo deconcentrano. Noi non abbiamo bisogno di questo oggi. Bisogna essere bravi tutti, mettendo in campo chi ha la testa sul Cittadella. Sui convocati ci sono fuori Vita, Danzi, Tounkara, Magrassi, Mazzocco e Ciriello, oltre lo squalificato Visentin. Ho parlato con i giocatori. Chi convoco credo possa dire il contributo necessario per la causa, pronti a dare battaglia. Da domani in poi c'è da andare in battaglia.

I nuovi subito in campo? Sto valutando. Forse dal punto di vista tattico non sono pronti, ma fisicamente stanno bene. Il Pisa è una delle squadre più in forma. Arriva da 13 risultati utili consecutivi. Se pensiamo all'andata, si è invertito il trend. Dobbiamo farlo ricambiare. Pensiamo al Süd Tirol, che dopo un episodio e un paio di vittorie, ha rivoltato in meglio la stagione. Serve il gol, l'episodio, la situazione che ci sblocchi la stagione. Siamo consapevoli che giocheremo una gara bella e difficile, rendendola complessa anche al Pisa.

Chi può servire? Dipende da molti fattori. Parto dal presupposto che piuttosto di tenere gente scontenta, preferisco uno nuovo, motivato, che si vuole mettere in mostra. In base alle uscite, cercheremo di mettere nuovi giocatori, soprattutto in determinati ruoli. Stiamo alla finestra e attendiamo."