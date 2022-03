Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Il nostro obiettivo restano i playoff"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara esterna contro il Pisa di domani alle ore 14:00, valida per la 31°giornata di campionato:

"Il nostro obiettivo restano i playoff, dobbiamo cercare di puntare in alto ed abbiamo tutte le doti per farlo. Anche a Pisa daremo tutto come sempre e cerchiamo di restare positivi. I pareggi assumono valore quando ci aggiungi una vittoria. L'esempio più lampante in questo senso è il Genoa. Sette pareggi di fila e ora dopo la vittoria di ieri contro il Torino parla di salvezza quando sembrava già spacciato. Finalmente ci sono notizie positive e sono tutti disponibili. Abbiamo fatto due-tre giorni tutti assieme e siamo tutti disposizione. Affrontiamo una delle prime della classe e ci vorrà molta più concentrazione rispetto ad altre partite. Credo sia bello giocare quando finalmente c'è tanta gente. Per un calciatore è il massimo giocare con tanta gente allo stadio.Che partita mi aspetto? Noi non siamo guardinghi, se siamo una delle migliori difese è che siamo aggressivi in avanti. Giochiamo da Cittadella. E nemmeno il Pisa è guardingo. Hanno trovato degli equilibri che gli consentono di prendere pochi gol. Non siamo due squadre che aspettano, ma che vogliono giocarsi la partita. Credo sarà una bella partita. 55-56 punti per andare nei playoff? Non lo so, serve fare un filotto di 2-3 vittorie di fila come l'Ascoli c'è la possibilità di guadagnare posizioni. Una quota non me la sono posta. Io voglio vincere le otto partite che restano e l'obiettivo è questo. Poi ci sono tante variabili, ma dobbiamo avere in testa questo obiettivo. Forse dopo farò le tabelline, ma non adesso. Sarà una partita in cui conteranno molto i duelli. Giochiamo con un sistema di gioco speculare. La gara d'andata sottolinea la forza del Pisa, che non molla mai. Hanno un grande spirito, un grande allenatore, sarà una gara molto difficile. Hanno aggiunto Torregrosssa, Puscas, Benali. Il Pisa è una delle squadre più forti.

Sono molto felice degli innesti dal mercato. Dal Fabro e Visentin li ho studiati in video, ma devo dire che sono stati bravi. Tutti i nuovi arrivati sono arrivati con grande disponibilità. Loro sono stati bravi a capire come giochiamo. Va dato merito loro. Settimana prossima finalmente ci riposiamo. Staccare un attimo la testa ci vuole. Per il mio staff e per i ragazzi. È stato un periodo tosto un po' per tutti. Tavernelli deve migliorare molto sotto porta, ma sta facendo bene. Conto molto su di lui, come su tutti. Dagli attaccanti voglio e pretendo i gol. Vediamo il sistema di gioco per domani. Non ho ancora risolto i dubbi. Tra il classico 4-3-1-2 e l'albero di natale è solo questione di disposizioni in campo.