Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "È stata la peggiore partita di questo campionato"

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro la Ternana, gara valevole per la 32°giornata di campionato Serie B:

“Più che l’errore difensivo, avevamo avuto avvisaglie di come stava andando la gara. E dire che avevamo rimediato la gara con il pareggio dopo aver giocato male. Non so cosa sia saltato in mente ai miei giocatori. Parte della responsabilità è mia, ma in una situazione del genere è una cosa assurda. Il punto serviva poco vero, ma una volta che pareggi giocanodo male e non meriti, devi tenere stretto il punto. Magari provare a vincere si, ma con equilibrio. È un momento difficile, serve equilibrio e un bell’esame di coscienza. L’allenatore è sempre responsabile. Nel finale serve lucidità, ma non si può perdere una gara del genere. Post intervallo siamo rientrati spenti e questo mi preoccupa. A fine primo tempo, c'è stato un confronto, e nella ripresa abbiamo subito la partita e l’avversario. Nel primo quarto d'ora, venti minuti, non siamo nemmeno partiti male. Subito il gol abbiamo avuto un calo evidente, credo più di personalità che tecnico. Playoff? Abbiamo il dovere e diritto di provarci. Questa partita è una botta non indifferente, ma è ora che si vede il gruppo, la squadra e la voglia di cercare di rimetterci in careggiata. L'occasione di Beretta era importante, ma non è lo specchio della stagione. Il mancato passaggio ad Antonucci, in altre occasioni in stagione l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato in quel frangente e chiederò a Beretta perché non l'ha fatto. Quando affrontiamo gare del genere dobbiamo sfruttare le occasioni. Stiamo cercando di trovare soluzioni. Forse non sono le soluzioni giuste e dobbiamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo un'altra gara mercoledì. Per fortuna torniamo in campo già mercoledì. Peggio di così non potevamo fare. Dobbiamo avere la voglia di vendicare una prova del genere. È stata la peggiore partita dell'anno. Il sistema di gioco diverso può essere qualcosa che fa scattare uno stimolo diverso, ma alla fin fine serve personalità e carattere in campo. Ci ragioneremo su, anche se il tempo non è molto. I primi 20’ abbiamo creato. Bastava poco, probabilmente siamo poco lucidi. È stata la peggiore partita del campionato ripeto. Non mi spiego questo crollo. Non abbiamo giocato con la tensione giusta. Non mi spiego questo crollo. Non ci stiamo giocando la salvezza, dobbiamo capire e analizzare al meglio e al più presto."