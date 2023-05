Serie B, Cittadella: mister Gorini «Manca ancora un tassello per salvarci»

Anche il terzo mattoncino è stato posto. Ora manca solo l'ultimo passo. Il punto contro il Südtirol manda i granata a quota 42 punti, sempre a +2 sul Cosenza e +3 sul Brescia, ma a 90' dalla fine, lo scenario comincia ad assumere contorni diversi. Come descritto in questo articolo, solo una sconfitta del Cittadella e una concomitante vittoria del Cosenza, può mandare gli uomini di Gorini ai playout. Quest'ultimo, nel post gara, non abbassa la guardia e sottolinea l'importanza del pari a Bolzano.

Come si può definire questo punto? «Difficile da definire. È un buon punto, anche se oggi c'era già la possibilità di salvarsi. Abbiamo segnato un grande gol, il pareggio e poi per il rigore, anche se il VAR ha deciso di non concederlo, quindi c'è poco da aggiungere. Peccato perché sarebbe stata la giornata perfetta».

Gara dura, esattamente come previsto? «Sapevamo che era difficile. Loro si chiudono tutti dietro e poi ripartono. Nel primo tempo potevamo verticalizzare di più, però capisco che possa subentrare un po' di timore o prendere qualche ripartenza. All'intervallo ci siamo detti di provarci di più e nella ripresa alla prima occasione in cui l'abbbiamo fatto è arrivato il gol. Azione pregevole, ma tutto stava nel giocare maggiormente in verticale. Forse dopo il vantaggio ci siamo chiusi troppo e abbiamo subito il gol del pareggio».

Ancora una gemma di Antonucci. Cosa ha pensato quando ha visto quel pallone entrare? «Ho pensato che abbiamo verticalizzato finalmente. In avanti abbiamo qualità, quando stanno vicini e fanno le cose per bene, poi arrivano i gran gol. Potevamo provare a creare più situazioni del genere».

Ora contro il Como senza Kastrati e Perticone. «Sono entrambi dispiaciuti e saranno due assenze importanti. Chi subentra non li farà rimpiangere. È sempre stata la nostra forza e sarà così anche contro il Como».

Frare recupera per il Como? «Valutiamo. In settimana ha i controlli e vedremo. In caso c'è Del Fabro o altri giocatori».

In queste ultime tre partite, 5 punti. Pensando a com'era messa la squadra dopo la gara contro il Genoa, un piccolo successo. «Alla fine l'importante è raggiungere l'obiettivo. Siamo stati bravi a ricompattarci e sono stati bravi i ragazzi. Manca ancora un tassello per salvarci. Per l'annata che abbiamo avuto e le difficoltà che ci sono state, vogliamo portare a casa questa benedetta salvezza».

C'è un fioretto in caso di salvezza? «Tra noi dello staff c'è. Non so i ragazzi se l'abbiano fatto o meno. Per scaramanzia lo teniamo nascosto e spero di raccontarlo venerdì sera».

Che Como si aspetta venerdì sera? «Hanno qualche piccola speranza playoff. Verranno al Tombolato per provare a vincere, come è giusto che sia. Noi dobbiamo giocare per vincere. Sappiamo che il punto è sufficiente per salvarci, ma noi dobbiamo portare a casa i 3 punti. Sarà una gara combattuta».