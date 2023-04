Serie B, Cittadella: mister Gorini "Siamo stati bravi a rimediare una gara complicata"

Fondamentale non perdere e così è stato al San Vito-Marulla di Cosenza. Da capire se questo 0-0 è da vedere con il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, anche alla luce del calendario che attende il Cittadella in queste ultime cinque partite: Genoa, Bari, Benevento, Süd Tirol e Como. Quindici punti a disposizione, almeno 6 da fare per garantirsi la salvezza senza passare dai playout. Restando sul presente, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Edoardo Gorini.

Giudizio sulla partita. Siamo venuti a Cosenza per vincere, chiaro che speravamo qualcosa in più del pareggio. Abbiamo cercato di fare la partita e il possesso palla è dettato dall'atteggiamento attendista del Cosenza. Siamo stati bravi a rimediare una gara difficile e complicata, contro una squadra in grande condizione. Dopo il pari di Antonucci abbiamo creato delle situazioni in cui potevamo fare di più in fase conclusiva. Le gare sono sempre legate agli episodi, ma alla fine sono soddisfatto. L'atteggiamento della squadra mi ha soddisfatto.

Calendario difficile e classifica complicata. Voglio guardare positivo. Da qui alla fine ci aspettando cinque battaglie, un mese in cui bisogna mettersi l'elmetto e stare uniti e compatti. Dovremo fare risultato contro chiunque. Che si chiami Genoa o Benevento. Conta sempre l'atteggiamento, il modo in cui scendiamo in campo e la volontà con cui vogliamo vincere le partite. Da qui alla fine deve essere legge per noi tutto questo.

Pallino della gara tenuto dal Cittadella, con un finale lento. Questo tipo di partite, in cui il risultato conta anche a livello psicologico, un po' di energie vengono a mancare intorno al 70'-75'. La volontà nostra era vincere. Il secondo tempo mi ha soddisfatto più del primo, ma dobbiamo migliorare nei calci piazzati. Siamo stati decisamente pochi pericolosi.