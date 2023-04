Serie B, Cittadella: mister Gorini "Sono soddisfatto del punto contro il Modena"

La corsa salvezza diventa incandescente. Il punto raccolto a Modena è un brodino per il Cittadella, con la zona playout sempre più vicina, in attesa del recupero tra Perugia e Reggina di mercoledì 5 aprile. Queste le dichiarazioni di mister Gorini, tecnico granata, nel post gara contro il Modena.

L'analisi della gara. Gara che avevo previsto chiusa all'inizio ed è stata così. Dopo il primo quarto d'ora credo sia stata una partita godibile, con occasioni da ambo le parti. Potevamo fare gol noi, come loro. Nella ripresa la partita si è spenta e noi abbiamo fatto più fatica. Il Modena ha creato qualche occasione in più, ma alla fine il pareggio credo sia il risultato più giusto.

Zona salvezza sempre più difficile da prevedere. Nessuna squadra sul fondo, rispetto gli altri anni, si è staccata. Oggi sono tutte in ballo, con squadre importanti nelle ultime tre posizioni che possono fare un filotto di 3-4 vittorie di fila, come ha fatto inaspettatamente il Cosenza in questo periodo, con quattro successi nelle ultime cinque partite. Dimostra che questo campionato è molto difficile e sarà tirato fino alla fine. Ogni partita sarà una battaglia, la posta in palio è molto alta e la classifica è molto corta. Le difficoltà aumentano.

Un punto soddisfacente, ma tanto nervosismo in panchina. Noi siamo venuti a Modena per vincere, ma se non ci riesci, sempre meglio portare a casa un punto e muovere la classifica. A maggior ragione in un campionato tanto equilibrato. Nel primo tempo ci abbiamo provato di più, nella ripresa ci siamo riusciti un po' meno. Sono soddisfatto del punto perché sapevamo la solidità e la pericolosità del Modena. Alla fin fine mi accontento del punto. Sugli episodi a fine partita credo che Magrassi sia stato steso da Gagno e ci siamo scaldati. Il fallo, anche se avvenuto fuori area, sembrava abbastanza netto, ma Perenzoni non ha fischiato ed è finita lì.