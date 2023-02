Serie B, Cittadella, mister Gorini: «Vittoria fondamentale, applaudo il coraggio dei miei giocatori»

Ancora una rimonta, la seconda consecutiva per il Cittadella, che dopo 15 anni espugna il Liberati di Terni. Terza affermazione nelle ultime quattro di campionato, una classifica che fa sorridere e persino sognare, con la zona playoff e playout alla medesima distanza: 4 punti. Mister Gorini in conferenza stampa è il ritratto della soddisfazione.

Parla il mister

«Nel momento in cui la Ternana è rimasta in 10 abbiamo fatto come contro la Reggina: tanti uomini offensivi e poi ci è andata bene. Voglio applaudire il coraggio dei miei giocatori. Abbiamo cercato la vittoria, notando le difficoltà della Ternana. Poi gli episodi e le giocate dei singoli fanno la differenza. Crociata ha fatto due grandi gol, esattamente come nelle gare precedenti. Ci teniamo stretti questa vittoria, che reputo fondamentale. Per la prima volta in questo campionato abbiamo centrato due affermazioni di fila ed entrambe sono arrivate in rimonta. Questo deve darci forza e sono segnali positivi. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che volevamo e la Ternana ci ha messo in difficoltà. Dopo l'espulsione di Proietti è stata un'altra partita».

L'espulsione

«Sapevamo che Crociata era un giocatore di qualità. I gol non erano un suo punto di forza, ma con noi è già a quota 6. È in grande fiducia e dobbiamo essere bravi a sfruttare al meglio le sue doti. L'espulsione non l'ho rivista, ma sembrava dal vivo un intervento abbastanza netto sull'uomo»

Le prossime

«Al Cittadella tutto si può dire tranne che sia una squadra scorretta. Ammazzagrandi? Finché non siamo salvi continuiamo a guardarci dietro. È subentrato qualcosa di diverso in questo girone di ritorno è evidente. I nuovi arrivi hanno portato una venta d'aria fresca e la vittoria di Pisa ci ha portato tanta convinzione nei nostri mezzi. Non eravamo scarsi prima, ma i risultati ti danno convinzione. Ora viviamo un momento di grande euforia, ma dobbiamo mettere tutto da parte. Mercoledì arriva il Brescia e sappiamo che è una finale. Vincere contro di loro vuol dire mettere un mattoncino importante per la salvezza. Se poi faremo tanti punti, penseremo ad altro, ma ora la priorità è la salvezza. Nel primo tempo non siamo stati aggressivi, corti e in grado di accorciare le distanze e non abbiamo trovato le misure. La Ternana ha giocatori di grande qualità e concedendo spazi a Partipilo o Palumbo ci hanno fatto male».