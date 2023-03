Serie B, Cittadella: mister Roberto Musso (Conferenza Stampa) "In due minuti abbiamo buttato via la partita"

Un bacio dal sapore amore quello che il Perugia di Castori ha tenuto in serbo per il Cittadella nella 30°giornata del campionato di Serie B. Tutto in discussione in zona salvezza, con i playout ora solo due punti sotto per i granata. In conferenza stampa ecco il vice allenatore di Gorini, Roberto Musso, con tutte le dichiarazioni del post partita.

Il blackout di 2' sui due gol del Perugia. Questo è un campionato in cui sappiamo che il livello è molto alto. Se hai 2' di blackout perdi le partite, come è successo a noi. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita e le occasioni migliori sono state le nostre. Gli episodi fanno la differenza. Il Perugia è stato bravo a sfruttarli, noi no. Non c'è molto altro da dire sulla gara di oggi.

Tanti singoli steccano, anche le punte fanno fatica a segnare. Noi sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Il Perugia è una squadra fisica, ci sta che qualche giocatore non fosse nella sua migliore giornata. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, anche se c'è margine per fare meglio. In due minuti abbiamo buttato via la partita. Dopo i due gol in due minuti del Perugia la squadra ha provato a reagire, ma è vero che abbiamo creato poco, con poca lucidità e non ci siamo riusciti.

Come indirizzare gli episodi a proprio favore in questa fase calda del campionato. Siamo tante squadre allo stesso livello ed è chiaro che gli episodi possono sempre fare la differenza. Il Perugia oggi si è chiuso ed è ripartito verticalizzando. Abbiamo avuto l'occasione molto importante con Carriero, ma non siamo stati bravi a sfruttarla. Nel secondo tempo il Perugia alla prima occasione ha fatto gol e dopo un minuto abbiamo fatto un altro errore sull'azione che ha portato il corner. Sul 2 a 0 la gara è andata in salita.

2 punti nelle ultime 4 partite. Non parlerei delle partite nel suo complesso, ma nella sua singolarità. L'unica gara in cui abbiamo fatto fatica è stata contro la SPAL, approcciata nel modo sbagliato. Con i sé e con i ma non si fa nulla, ma se Carriero segna parliamo di un'altra partita. Gli episodi fanno la differenza, c'è poco da fare. Quando li riesci a portare dalla tua parte, la gara si incanala in un modo, quando non succede la partita cambia, come è successo oggi. A fine primo tempo abbiamo ripetuto ai nostri che sfruttavano bene i calci piazzati.

Poca fame contro il Perugia. La squadra ci mette sempre grinta e temperamente, è la base che richiediamo ad ogni partita. La squadra di Castori in alcune circostanze è stato più brava di noi. Esempio? Sgarbi che si butta a peso morto e salva sulla linea a 10' dalla fine su Asencio. Noi non siamo riusciti a fare questo oggi e in una categoria come la Serie B fa tanta differenza. In ogni partita bisogna dare il massimo, o anche di più, altrimenti gli episodi ti girano contro e le partite le perdi. Questa è stata la differenza tra noi e il Perugia. Loro hanno fatto la solita partita, ma noi non siamo stati bravi a sfruttare i punti deboli.

La classifica si accorcia. Per fortuna adesso c'è la sosta, così stacchiamo dopo questa batosta. Non ci dobbiamo fare condizionare perché sappiamo dove eravamo a dicembre, penultimi, e come ci siamo ripresi. Nessuno pensa di salvarsi a 10 partite dalla fine. Sarà durà da qui alla fine, ma da martedì ci focalizzeremo sul Modena. Ci attendono tante gare fondamentali da prendere una alla volta.