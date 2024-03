Cittadella, un altro brodino (con il brivido) contro il Modena

Un altro pari, un altro passetto faticoso verso l'uscita dalla crisi per il Cittadella. L'1-1 del Tombolato è il perfetto specchio del momento dei granata. Contro un Modena altrettanto convalscente, gli uomini di Gorini continuano a rinviare l'appuntamento con la vittoria, disputando un'altra partita giocata decisamente contratta e poco effervescente in avanti. La zona playoff resta ad un punto, ma ora è obbligatorio iniziare a guardarsi le spalle: il +6 dalla zona playout è un discreto airbag, vero, ma contro il Lecco al rientro dalla sosta bisognerà vincere per mettersi al riparo da brutte sorprese nelle giornate finali e non rientrare nelle correnti dei bassifondi.

Il primo tempo

Gorini resta fedele alla linea a 3, ma cambia l'attacco rispetto le previsioni spedendo Baldini tra le linee e Magrassi unico riferimento centrale. Il Modena gioca a specchio, con l'artiglieria pesante composta da Abiuso e Gliozzi. Ritmi bassissimi in avvio, ma al primo affondo il Cittadella passa. Carissoni rientra con il mancino sulla corsia destra e pennella un cross perfetto per l'inserimento di testa di Amatucci. Terza rete stagionale per l'ex Montevarchi, che torna segnare in campionato dopo il centro iniziale contro la Reggiana. Evidentemente la via Emilia porta bene all'incursore granata.

La squadra di Bianco si vede che non vive un buon momento, spesso sovrastata sul piano dell'intensità dai ragazzi di Gorini. I granata, con il nuovo sistema di gioco, sembrano a loro agio tanto in ampiezza quanto in densità in mezzo al campo. La gara fila senza grossi scossoni, sino al 32', quando il Modena si divora il pari. Rizza perde un pallone sanguinolento sulla sinistra, Santoro verticalizza su Gliozzi che si invola sull'out destra e da dentro l'area serve Abiuso: l'attaccante da pochi passi dalla porta non inquadra il bersaglio. Qualche scricchiolio dietro si avverte e dieci minuti più tardi matura il pari modenese. Capovolgimento di fronte rapido, Corrado arriva sul fondo e mette al centro, Magnino segue l'azione e di testa batte Maniero saltando tra Rizza e Frare.

Il secondo tempo

Rizza, ammonito, resta negli spogliatoi, al suo posto Giraudo. Pronti via e Palumbo al 47' coglie subito la traversa su punizione dalla destra. La gara dell'esterno sinistro dura 18 minuti, ma è sicuramente tra i più propositivi del pomeriggio, tanto da mettere sul chi va la Seculin, che si supera su di lui in corner al 63'. La gara ricalca esattamente la prima parte, con il Modena più pericoloso quando può distendersi. Al 68' Negro ci deve mettere una pezza su Gliozzi lanciato a rete, mentre sei minuti più tardi Pandolfi va vicino alla rete, ma Seculin deve metterci una pezza Maniero su Gerli. Sempre il portiere del Cittadella si ripete all'81' su Riccio e sulla mischia conseguente è Mastrantonio a salvare alla seconda conclusione del centrale di Bianco. Nel finale Pandolfi ha il pallone per vincere, ma il suo piatto su servizio puntuale di Angeli si perde alto sopra la traversa.



Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-MODENA 1-1

FINE PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Amatucci (C) al 13’ p.t., Magnino (M) al 42' p.t.



CITTADELLA (3-5-1-1)

Maniero 6,5; Salvi 6, Negro 6,5, Frare 5,5; Carissoni 5,5, Vita 6, Branca 5,5 (dal 32’ s.t. Mastrantonio s.v.), Amatucci 6,5, Rizza 5,5 (dal 1’ s.t. Giraudo 6; dal 20’ s.t. Angeli 6); Baldini 5,5 (dal 19’ s.t. Maistrello 5,5); Magrassi 5,5 (dal 19’ s.t. Pandolfi 5)

PANCHINA Kastrati, Sottini, Cassano, Pittarello, Tessiore, Carriero, Cecchetto

ALLENATORE Gorini 5,5



MODENA (3-5-2)

Seculin 6,5; Riccio 5,5, Zaro 6 (dal 10’ s.t. Pergreffi 6), Cauz 6; Santoro 6,5, Magnino 6,5, Gerli 6, Palumbo 6 (dal 10’ s.t. Ponsi 6), Corrado 6,5 (dal 24’ s.t. Cotali 6); Abiuso 5 (dal 41’ s.t. Tremolada s.v.), Gliozzi 6 (dal 24’ s.t. Strizzolo 5,5)

PANCHINA Gagno, Duca, Tremolada, Manconi, Battistella, Bozhanaj, Di Stefano, Oukhadda

ALLENATORE Bianco 5,5

ARBITRO Monaldi di Macerata 6

ASSISTENTI Rossi-Ricciardi

AMMONITI Branca (C), Rizza (C), Santoro (M), Cauz (M) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE paganti 1.631, incasso di euro 13.514; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 3-4 (con una traversa), Tiri fuori 4-9. In fuorigioco 2-0. Angoli 6-5. Recuperi: p.t. 2, s.t. x’

Il resto del turno - 30°giornata

Venerdì 15 marzo, ore 20:45

Palermo-Venezia 0-3



Sabato 16 marzo, ore 14:00

Brescia-Catanzaro 1-1

Ternana-Cosenza 1-0

Feralpisalò-Parma 1-2

Südtirol-Cremonese 3-0

Como-Pisa 3-1

Sabato 16 marzo, ore 16:15

Bari-Sampdoria 0-1

Cittadella-Modena 1-1

Reggiana-Spezia 0-0



Domenica 17 marzo, ore 16:15

Ascoli-Lecco