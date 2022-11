Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Non dobbiamo abbassare la concentrazione"

La vittoria di Perugia ha rassarenato gli animi in casa Cittadella, ma abbassare la guardia ora non è ammissibile. Con questo monito mister Gorini, alla vigilia della dodicesima giornata di campionato sabato 5 novembre alle 14:00 al Tombolato, delinea la sfida con il Modena:

"Embalo è ancora out. Purtroppo si pensava fosse un problema più lieve e invece ha bisogno di almeno un'altra settimana di lavoro. Speriamo di recuperarlo per la trasferta di Parma. Affronteremo il Modena con gli stessi uomini di Perugia.



Le vittorie portano un pizzico di serenità in più. Non siamo in una situazione di classifica tranquilla in questo momento. Ci deve dare forza avere portato a casa 3 punti da un campo difficile come il Curi di Perugia. Dobbiamo essere consapevoli di replicare anche contro il Modena quanto messo in campo contro il Perugia. Arriviamo da un periodo in cui abbiamo disputato delle buone partite, ma ora serve continuità. Domani è una gara difficile, contro una squadra che arriva da due sconfitte di fila. Ci siamo passati anche noi da una momento simile in questo campionato e sono sicuro che il Modena verrà al Tombolato con il coltello tra i denti. Esattamente come abbiamo fatto noi a Brescia. Se noi non ci siamo mentalmente, rischiamo di tornare indietro.

Il Modena fino a due partite fa era la sorpresa del campionato. Le difficoltà di questo campionato sono note. Sulla carta gli emiliani hanno una rosa importante, con alternative valide e stanno integrando Poli, ex Milan. C'è qualità in questo Modena. Vedo tutte squadre forti in questo campionato. I risultati, purtroppo, condizionano il giudizio sulle squadre.



Diaw? Sarà un piacere rivederlo. Ha dato tanto al Cittadella, ma ha anche ricevuto tanto. In campo sarà battaglia e poi a fine gara ci saluteremo con affetto. Lo conosciamo bene e dobbiamo limitarlo.

Mazzocco e Mastrantonio sono delle liete sorprese e denotano la forza del nostro gruppo. Sono entrambi in condizione e pronti per giocare domani. Mi rende felice tutto questo, perché significa che abbiamo una rosa competitiva.

A Lores Varela gli manca il gol, ma a volte corre in maniera disordinata e questo gli fa perdere lucidità in zona gol. Mi aspetto le sue reti, perché è un attaccante su cui faccio affidamento. Sta facendo bene, è una sorpresa rispetto ai primi mesi di Cittadella tra febbraio e maggio. Gioca perché se lo merita e si allena a 2000 all'ora. Mi aspetto che si sblocchi, proprio come Beretta e Magrassi.



Guardare la classifica ora? Siamo a -3 dalla zona playout, ma ora è importante essere continui. Arriviamo da 4 risultati utili di fila, ma dobbiamo continuare a mettere in campo intensità e concentrazione, non voglio vedere tensione abbassata domani contro il Modena.



Perticone è importante per esperienza e leadership. Nei momenti difficili, lui trasmette tranquillità ai compagni di squadra. Non potrà fare tutte le partite, ma ora ci sta dando qualcosa in più a livello difensivo. Visentin sta giocando e facendo bene, ma anche Del Fabro e Frare sono forti. Ho giocatori importanti da scegliere con i centrali difensivi."