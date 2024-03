Cittadella a caccia di conferme, al Tombolato arriva il Modena malconcio di Bianco

Togliersi dal pantano della terra di mezzo del centro classifica e tornare a sognare. Il Cittadella di Gorini è pronto a ricevere in casa il Modena di Bianco, contestato dai tifosi e saldo nonostante l'ultima vittoria risalga al 27 gennaio, in una gara che sino ad un paio di mesi fa sarebbe significata "playoff". Oggi il senso resto lo stesso, ma entrambe le squadre devono guardarsi le spalle, se è vero che il margine sulla zona playout si è ristretto parecchio. Calcio d'inizio alle ore 16:15 al Tombolato. Dirige Monaldi di Macerata.

La situazione in casa Cittadella

Il pari di Cosenza ha rasserenato, parzialmente, gli animi in casa granata e frenato l'emorragia di 8 k.o. di fila. Prossimo step? Semplice: tornare a vincere. Più facile a scriversi, che a farsi. Gorini prosegue spedito con il 3-5-2 visto al Marulla e decisamente positivo in fase difensiva. Confermati in blocco Salvi, Negro e Frare a difesa di Maniero. Il portiere padovano sarà ancora titolare dopo l'ottima prova in Calabria, mentre per Kastrati altra panchina. In mezzo al campo da segnalare il probabilissimo rientro di Vita al posto di Cassano, apparso fuori dalle sue acque come mezzala, con Branca ed Amatucci a completare il reparto. Sulle corsie esterne intoccabili Carissoni a destra e il sorprendente Rizza a sinistra. In avanti Pittarello, in diffida, sicuro di una maglia, mentre come partner dell'11 granata ci sono in 3 per una maglia: Pandolfi, Baldini e proprio Cassano, avanzato in attacco. Chi la spunterà?

Cittadella (3-5-2): Maniero; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Vita, Branca, Amatucci, Rizza; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Modena

Gli emiliani arrivano al Tombolato dopo una sconfitta molto rocambolesca contro la Feralpisalò e la voglia di tornare a fare bottino pieno. L'ultima vittoria risale al 27 gennaio, ma allargando lo spettro d'analisi sono appena due i successi nelle ultime quindici partite. Inevitabile Bianco si senta sulla graticola, anche se in settimana ha incassato la fiducia del presidente Rivetti. Tutti a disposizione, tranne Gargiulo e Guarino per i "canarini", con i riflettori puntati sulla zona playoff. ”Cittadella? Avversario duro, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che metteranno loro e la qualità dei nostri giocatori che è superiore”. Basterà? Di seguito i convocati di Bianco:



PORTIERI: Gagno, Seculin, Vandelli

DIFENSORI: Cauz, Corrado, Cotali, Oukhadda, Pergreffi, Ponsi, Riccio, Zaro

CENTROCAMPISTI: Battistella, Bozhanaj, Duca, Gerli, Magnino, Mondele, Palumbo, Santoro, Tremolada

ATTACCANTI: Abiuso, Di Stefano, Gliozzi, Manconi, Strizzolo



Modena (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Ponsi; Oukkhada, Gerli, Palumbo, Battistella, Corrado; Abiuso, Gliozzi

Il resto del turno - 29°giornata

Venerdì 15 marzo, ore 20:45

Palermo-Venezia 0-3



Sabato 16 marzo, ore 14:00

Brescia-Catanzaro

Ternana-Cosenza

Feralpisalò-Parma

Südtirol-Cremonese

Como-Pisa

Sabato 16 marzo, ore 16:15

Bari-Sampdoria

Cittadella-Modena

Reggiana-Spezia



Domenica 17 marzo, ore 16:15

Ascoli-Lecco

CLASSIFICA: Parma 62, Venezia 57* Cremonese 56, Como 52, Palermo 49*, Catanzaro 48, Brescia 38, Pisa 37, Sampdoria 37 (-2), Cittadella 37, Reggiana 36, Modena 36, Südtirol 35, Bari 34, Cosenza 34, Spezia 30, Ternana 29, Ascoli 28, Feralpisalò 27, Lecco 21 *una gara in più

Dove guardare Cittadella-Modena

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Modena anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.