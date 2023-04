Serie B: Cittadella, è il momento della verità a Cosenza

Adesso o mai più. A sei giornata dal termine, il Cittadella si gioca una buona fetta di salvezza oggi contro il Cosenza di mister Viali. Appuntamento alle ore 14:00 al San Vito Marulla per la 33°giornata di campionato. Gli uomini di Gorini non trovano la vittoria dallo scorso 25 febbraio (1-2 alla Ternana in rimonta grazie alla doppietta di Crociata), i calabresi sono imbattuti da quattro sfide e non perdono in casa da sette partite. Per trovare un'altra striscia simile in casa rossoblu bisogna tornare al periodo febbraio-novembre 2000: in Italia c'era ancora la lira. Serve una gara di Cittadella, serve ritrovare il gol, che manca da 3 partite.

Le formazioni

Tanti dubbi da ambo i lati. Gorini ritrova Perticone e Frare al centro della difesa, supportati da Kastrati in porta e dalla solita coppia di terzini di questo girone di ritorno, Salvi a destra e Giraudo a sinistra. In mezzo al campo, solito reparto a 3, maa gli interrogativi aumentano: meglio una mediana muscolare con Vita, Pavan davanti alla difesa e lo slittamento di Branca sul centro sinistra oppure sarà un Cittadella a trazione anteriore, con Crociata mezz'ala insieme a Vita e Branca ed Antonucci trequartista? Si va verso la prima soluzione, con Giovanni Crociata verso la maglia da titolare sulla trequarti. In avanti l'unico sicuro è Antonucci. Il numero 10 romano è a caccia del suo decimo gol in campionato. Per l'ultima maglia è uno sprint a 3 con protagonisti l'ex Embalo, Maistrello e Magrassi.



Il Cosenza si presenta al cospetto del Cittadella senza mezza difesa e mezzo centrocampo titolari. Vaisanen e Rigione out per problemi fisici, stop dal giudice sportivo per Brescianini e Florenzi, insomma per Viali più di qualche grattacapo di formazione. Nel solito 4-2-3-1 cosentino, in avanti, alle spalle dell'intoccabile Nasti, spazio a Marras e ad altri due ex della sfida, D'Urso e Finotto, con quest'ultimo insidiato da Delic. In mezzo scelte obbligate, con Voca e Calò, mentre la porta di Micai sarà difesa da Martino, Venturi, Meroni e D'Orazio. Arbitra Doveri di Roma 1, coaudiuvato dagli assistenti Rossi di La Spezia e Yoshikawa di Roma 1, con quarto uomo Vergano di Bari. Al Var ci sarà Piccinini di Forli, assistente Var Paterna di Teramo

Il resto della giornata

Le gare del 33° turno. Venerdì ore 20:30: Modena-Parma 1-1. Ore 14:00: Ascoli-Südtirol, Bari-Como, Benevento-Reggina, S.P.A.L-Brescia, Cosenza-Cittadella, Venezia-Palermo, Genoa-Perugia. Ore 16:15: Cagliari-Frosinone. Domenica ore 16:15: Ternana-Pisa



Classifica: Frosinone 66, Genoa 60, Bari 56, Südtirol 52, Reggina 48, Parma 48*, Cagliari 47, Pisa 46, Palermo 43, Modena 43*, Ternana 40, Como 40, Ascoli 39, Venezia 36, Cittadella 36, Cosenza 36, Perugia 34, S.P.A.L 32, Brescia 31, Benevento 29,