Serie B, beffa Cittadella, il Monza vince in 9

Ha tutta la sensazione di essere una grande occasione buttata la sconfitta interna del Cittadella contro un Monza in 9 uomini per almeno 30 minuti del secondo tempo. La beffa arriva al 93' con Ciurria, abile nel freddare Kastrati dopo un errore clamoroso di Donnarumma in fase di rilancio dell'azione. Poco da salvare dopo una giornata del genere. Dopo tre risultati consecutivi, il Cittadella rimette in bilico la sua permanenza nel gruppone delle squadre per i lottare nei playoff. Per il Monza, un deciso passo in avanti.

LA CRONACA

Formazione ampiamente annunciata per Gorini, che si affida al blocco storico, preferendo Baldini sulla trequarti ad Antonucci. In difesa rientrano Dal Fabro e Frare dal 1'. In casa Monza problemi per Caldirola nel riscaldamento, al suo posto Pedro Pereira sulla destra del centrocampo, con lo slittamento di Carlos Augusto sul centro sinistra difensivo, Sampirisi al centro e Molina quinto a sinistra. Subito Beretta in profondità sulla destra al 3', ma il suo tiro strozzato viene allontanato in qualche maniera da Di Gregorio si allunga e sventa la minaccia. Il Monza ribatte con un gol annullato per una netta carica di Valoti ai danni di Kastrati dopo il bel cross di Pedro Pereira. Vita al 9' prova ad impensierire Di Gregorio, guadagnandosi semplicemente corner e proprio dagli sviluppi dell'angolo il Monza riparte in contropiede con Gytkjaer, che dopo aver resistito alla carica di Dal Fabro, si presenta a tu per tu con Kastrati. Provvidenziale il recupero di Branca in scivolata, che salva il risultato. Solo questione di tempo, perché al 14' il Monza passa con Valoti. Mazzitelli spizza sul primo palo, l'ex Verona e Spal appostato sul secondo palo sfrutta l'assist e con il piatto al volo infila al volo la porta granata. Il Cittadella non ci sta e si butta in avanti. Baldini al 15', con un bel piatto destro, costringe al miracolo in corner Di Gregorio. La gara è divertente e ci sono occasioni praticamente ad ogni minuto, come al 18' con Mazzitelli, che sul centro destra dell'area di rigore ha una buona occasione per raddoppiare, ma il suo rasoterra è ampiamente a lato. Sempre Vita al 26' ha un buon pallone dal limite, ma il suo tiro si perde ampiamente sopra la traversa. Quando il Citta può verticalizzare è pericoloso, come al 29' quando la combinazione Beretta-Baldini non trova il colpo vincente di quest'ultimo in area di rigore. Gytkjaer prova a suonare la sveglia ai suoi, ma un minuto dopo è ancora Vita a divorarsi la palla del pari. Dopo aver vinto un contrasto in area di rigore sul centro destra, arriva sbilanciato al momento della conclusione, deviata dalla difesa in calcio d'angolo. Al 37' Pavan si incunea in area, dopo un bel fraseggio al limite, e viene steso da Carlos Augusto con una pedata da dietro. Dal dischetto Baldini non perdona e spiazza Di Gregorio per il suo ottavo centro stagionale. Pareggio più che meritato per i granata, dopo un primo tempo condotto sempre all'attacco e mantenendo sempre il controllo della palla. Il Monza è pericoloso solo su gioco da fermo, ma il colpo di testa Mota su punzione di Barberis al 42' è ampiamente fuori misura. Branca ci prova dalla distanza nel recupero, ma il suo tiro è deviato dalla difesa del Monza in corner.

Nella ripresa subito un brivido con una punizione insidiosa di Mazzitelli dai 25 metri, respinta con i pugni da Kastrati e poi spazzata via da Donnarumma. È solo un'illusione per il Monza, perché Baldini al 52' prova con un tiro a giro, da sinistra, a battere di Gregorio. Pallone fuori di poco. Passano due minuti e Carlos Augusto è ingenuo nel placcare Tounkara appena oltre la linea di metà campo sulla destra. Sacrosanto il secondo giallo e l'uscita dal campo del brasiliano. E non è finita qua. Al 58' Donati, già ammonito, stende Donnarumma lanciato sulla fascia. Piccinini sventola il secondo giallo e il Monza gioca in doppia inferiorità numerica per gran parte della ripresa. Donnarumma sulla sinistra continua a scherzare con gli avversari e al 60' mette un tiro cross che chiama alla rete il pubblico del Tombolato. Di Gregorio ci mette una pezza e la devia in corner. I granata si installano nella metà campo difensiva avversaria, ma di grosse occasioni non ce ne sono, con il Monza compatto a difendere il prezioso pareggio. L'ingresso di Lores Varela, per l'ammonito Vita, fornisce ancora più qualità e spinta alla mediana, ma di vere occasioni da gol non se ne vedono. Tounkara ad un quarto d'ora dalla fine esce in barella, con le prime sensazioni dal campo che non sono molto confortanti. Finalmente al 78' il Citta si desta dal torpore della parte centrale del secondo tempo e con Pavan di testa prova a spaventare Di Gregorio. Pallone fuori, come il tiro di Beretta all'80' e la conclusione di controbalzo di Laribi all'81'. Sempre l'ex Reggina all'84' è poco lucido e prova la conclusione molto pretenziosa dal lato corto dell'area di rigore di destra. Pallone altissimo alle stelle. E alla fine arriva la beffa. Ciurria ruba un pallone sulla trequarti dopo una leggerezza di Donnarumma e per il numero 84 brianzolo è facilissimo infilare Kastrati. In precedenza, al 91', Dal Fabro va vicino al gol del possibile vantaggio, sparando alle stelle. Nel finale baraonda completa. Antonucci costringe alla respinta di pugni Di Gregorio ancora in corner. Assalti vani. Il Monza viola il Tombolato e si lancia all'inseguimento delle prime due posizioni in classifica. Momenti di apprensione post rete e nel finale di match per la salute l'ad del Monza, Adriano Galliani, protagonista di un piccolo malore, subito tenuto sottocontrollo all'interno dello Sky Box dello stadio di Cittadella.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Dal Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (66' Lores Varela), Pavan (86' Antonucci), Branca; Baldini (76' Laribi); Beretta, Tounkara (76' Tavernelli). A disposizione: Maniero, Benedetti, Ciriello, Cassandro, Perticone, Benedetti, Icardi, Mazzocco, Laribi, Mastrantonio, Tavernelli, Antonucci, Lores Varela. All.: E.Gorini

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Sampirisi, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis (85' Antov), Valoti (75' Ciurria), Molina; Gytkjaer (60' Bettella), Dany Mota (75' Mancuso). A disposizione: Lamanna, Rubbi, Mancuso, Caldirola, Bettella, Siatounis, Ramirez, Antov, Colpani, Brescianini, Vignato, Ciurria. All. Stroppa

Arbitro: Piccinini (Lombardi-Di Giacinto)

Gol: 14' Valoti, 38' rig. Baldini, 93' Ciurria

Espulsi: 54' Carlos Augusto per doppia ammonizione, 58' Donati per doppia ammonizione

Ammoniti: Donati, Valoti, C.Augusto, Frare, Vita, Mazzitellli, Branca, Mattioli, Ciurria

Recupero: 2', 6'