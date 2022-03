Serie B, Cittadella-Monza: le statistiche della gara del Tombolato

Sarà il duello degli opposti e degli estremi tra Cittadella e Monza. Eppure nei nove i precedenti in Veneto tra le due squadre regna il più totale equilibrio: 4 vittorie granata e lombarde ed un solo pareggio, risalente addirittura alla stagione 2006/2007 quando le due squadre si trovavano in Lega Pro, serie C1.

Il Cittadella si conferma la squadra più ammonita del campionato, con 89 gialli ricevuti e quella che manda in rete il minor numero di giocatori, solo 9 al momento. Inoltre, i subentranti del Citta risultano i meno prolifici dell'intera categoria, con appena una rete, proprio come quelli del Perugia. Al contrario, attenzione alla panchina del Monza, con ben 15 gol dai subentranti, record assoluto stagionale in Serie B.

Parlando di singoli, Antonucci, dopo la sostituzione di Ferrara, raggiunge quota 22 cambi subit nell'attuale torneo cadetto, mentre Lores Varela può festeggiare la presenza numero 100 in serie B qualora giocasse almeno un minuto contro il Monza. Anche per Luca Mazzitelli traguardo di rilievo, con la gara 200 tra i “pro” al Tombolato. Sinora il suo score recita 49 match in serie A, 109 in B, 24 in Lega Pro, 12 in coppa Italia e 5 nelle coppe europee, con le maglie Roma, Sudtirol/Alto Adige, Brescia, Sassuolo, Genoa, Virtus Entella, Pisa e Monza.

Infine tra i due tecnici, Edoardo Gorini e Giovanni Stroppa, due duelli ufficiali con il bilancio in parità, una vittoria casalinga per entrambi.