Serie B, Cittadella: negativi i due giocatori positivi, gruppo al completo verso la ripresa

Negativi i due componenti del Gruppo Squadra risultati positivi, per il Cittadella di mister Gorini la settimana si è svolta nel migliore dei modi per mettere carburante prezioso nelle gambe in vista della ripresa contro il Cosenza, gara valevole per la 18°giornata del campionato di Serie B BKT.

Okwonkwo ha smaltito i postumi della botta al ginocchio che non gli ha permesso di esprimersi ai livelli della prima parte di stagione, mentre per tutti gli altri si è lavorato in termini di riatletizzazione e di approfondimenti tattici.

Oggi riposo, domani ripresa degli allenamenti a partire dalle ore 14:30