Serie B, Cittadella: Nicola Pavan "I tre punti di Pordenone importanti sotto tutti i punti di vista"

L'importanza di Nicola Pavan nei meccanismi di gioco del Cittadella si capisce tutta dalla gara di Pordenone. Il suo insediamento davanti alla difesa per mister Gorini è stato cruciale per portare a casa i tre punti dal Teghil. Per il numero 26, ex Real Vicenza e Renate, è il momento delle rivincite e della certificazione del suo valore in questa serie B. Il capitano del Citta, se non è il migliore regista basso della categoria, poco ci manca. Di certo il suo peso specifico nei meccanismi del Citta è inestimabile. Ecco le sue parole in vista della partita di domenica al Tombolato contro il Benevento:

Le condizioni fisiche di Pavan: "Si sto bene ora. Ho avuto qualche problema al polpaccio sinistro, però ora sto bene, anche se dopo Pordenone ero un po' stanco. Già con il Cosenza ero in panchina, non sembrava una cosa lunga, però mentre mi scaldavo con i calabresi ho sentito che qualcosa non era apposto e quindi abbiamo preferito rallentare nel recupero."

L'importanza del suo recupero: "Quando sei fuori è sempre brutto, perché non poter dare una mano ai compagni non è mai bello. Mi sentivo un po' in colpa, perché vedi che c'è bisogno di te. Vedi che Danzi e Branca non stanno bene, che siamo un po' contati e mi dispiaceva ancora di più non poter aiutare la squadra. D'altra parte gli infortuni fanno parte del gioco. Sulle partite, esclusa quella con la Cremonese che fa un po' storia a sé, con Cosenza e Vicenza credo avremo meritato di più."

Il momento della squadra: "Durante un anno duro e intenso, dove l'equilibrio regna sovrano tra le squadre come abbiamo visto con il Pordenone, c'è sempre grande intensità in campo. Non ci sono partite banali. Ci sta che ci siano periodi in cui non siamo brillantissimi. Dobbiamo continuare a lavorare e le trame di gioco migliori torneranno. Per adesso non vedo problemi al riguardo."

L'affermazione di Pordenone, l'importanza dei tre punti di martedì: "La vittoria ci serviva sotto tutti i punti di vista. Per allenarci bene, con maggiore serenità, ma anche per la classifica. Sicuramente questi tre punti ci hanno dato una spinta importante."

Analisi sul prossimo rivale, il Benevento, domenica al Tombolato: "Sicuramente mi aspettavo il Benevento un po' più in alto in classifica. Il tempo per recuperare ce l'hanno tutto. Domenica sarà molto difficile perché hanno una delle rose più forti di tutto il campionato, tra le prime 2-3 della Serie B. Il momento di difficoltà loro può essere un motivo in più per essere ancora più concentrati, perché avranno bisogno di punti. Loro hanno un modo di intendere il calcio che non li porterà a fare grossi cambiamenti anche in casa nostra. Mi aspetto una gara diversa rispetto al Pordenone. I friulani erano aggressivi, un po' come noi. Contro il Benevento credo che ci saranno più spazi in questo senso."

Contatti con uno degli ex, il portiere Paleari: "Qualche messaggio, ma non moltissimo. Di recente no."

I nuovi acquisti, un bilancio sul loro inserimento: "Si sono integrati bene, stanno lavorando bene. Come stanno facendo, credo continueranno a darci un aiuto. Noi "vecchi" siamo fortunati perché abbiamo un gruppo in cui viene tutto abbastanza naturale e semplice. Siamo un bel gruppo, dove tutti si inseriscono facilmente."