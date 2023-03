Serie B, Cittadella: Nicola Pavan "Ogni minimo errore lo paghiamo caro"

Nei momenti difficili c'è bisogno di leader tecnici o emotivi per aiutare la squadra a ripartire. Alla ripresa degli allenamenti, dopo due giorni di pausa, torna a parlare del momento del Cittadella una delle anime, Nicola Pavan. Per il centrocampista granata, c'è poco da chiacchierare, bensì tanto da fare per invertire il trend che ha visto i granata raccogliere appena 2 punti nelle ultime 4 partite e farsi risucchiare nella lotta salvezza. Queste le dichiarazioni del mediano vicentino classe 1993.

Due minuti di follia contro il Perugia, sconfitta sanguinosa. Il primo tempo abbiamo fatto bene, anche se dovevamo essere più incisivi e avremmo meritato di andare in vantaggio. Nella ripresa la svolta è arrivata in quei due minuti. È difficile da spiegare, perché non sono nemmeno due minuti tra l’esultanza e il tempo di battere il calcio d’angolo del raddoppio, si è giocato per 30 secondi. Trovarci un senso è difficile. Poi la partita è cambiata ed è stata totalmente diversa. Ne parleremo alla ripresa e analizzeremo quanto successo. Già in passato abbiamo visto quanto sia difficile sbloccare una gara e quanto sia complicato recuperarla una volta che ti ritrovi sotto.

Mancanza di carattere. Non sono d’accordo. Secondo me l’intensità e arrivare prima sulle seconde palle, nel primo tempo, c'è stato. Almeno fino al primo gol, ci siamo comportati meglio del Perugia. Dallo 0-1 in poi abbiamo perso misure, certezze e ci siamo allungati. Per 50' la squadra c'è stata.

Calo nelle ultime 4 partite. Il campionato è molto equilibrato, ma il calo c’è stato. Credo che ogni partita sia da analizzare singolarmente, senza focalizzarsi sul tema continuità. So che lo abbiamo sottolineato mille volte, ma questo è un campionato talmente equilibrato da non avere nulla di scontato, per cui il minimo errore poi lo paghi.

Come uscire dalla crisi. Lavorando tanto. Facendo qualcosa di più e di meglio, perché quanto abbiamo fatto sin qui non è bastato. È normale che nello spogliatoio ci sia delusione, ma non dobbiamo fare drammi. A volte è meglio giocare, altre staccare. In genere, dopo una vittoria preferisco tornare subito in campo per sfruttare l’entusiasmo, mentre, dopo una sconfitta, può essere utile avere più tempo per fare quadrato e analizzare cosa non va.

Citta padrone del suo destino. Una vittoria contro il Perugia, visti i risultati degli altri campi, sarebbe stata preziosa ma comunque non saremo stati al sicuro. Abbiamo otto partite davanti in cui portare a casa punti, cercheremo di farlo e metterci in salvo il prima possibile.