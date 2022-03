Serie B, Cittadella: i numeri dei granata dopo la 31°giornata

Dopo trentuno giornate del campionato Serie B BKT tutto ancora in sospeso. I granata sono vicini alla zona playoff, ma non troppo, visto che distano 5 punti dall'Ascoli. Fortuna vuole che la classifica sia veramente corta e, per dirla alla mister Gorini, basta un filotto di vittorie per rientrare in piena lotta per la promozione. Gli addii di Adorni e D'Urso, oltre a Cuppone in prestito in serie C, sono stati ben digeriti dalla squadra, se è vero che Dal Fabro si è subito imposto come il leader difensivo della retroguardia. Al contrario per ritrovare la verve offensiva, dopo l'infortunio di Tounkara e la sospensione per doping di Okwonkwo, il cartello è ancora da "lavori in corso". Ora c'è da cambiare marcia. Nelle ultime cinque partite, nessuna vittoria e l'astinenza, in questa fase della stagione, desta più di qualche preoccupazione e può essere fatale per le ambizioni di Branca e compagni.

Ecco ai raggi X il Cittadella:

10°Posto in Classifica

Punti Fatti: 44

11 Vittorie 9 Sconfitte 11 Pareggi

33 gol fatti 30 gol subiti

Media Punti: 1,42

Media Gol Segnati: 1,06

Media Gol Subiti: 0,96

Rendimento in casa del Pisa

Punti Fatti 22

6 Vittorie 4 Pareggi 5 Sconfitte

19 gol fatti 14 gol subiti

Media Punti: 1,47

Media Gol Segnati: 1,26

Media Gol Subiti: 0,93

Rendimento in trasferta

Punti Fatti 22

5 Vittorie 7 Pareggi 4 Sconfitte

14 gol fatti 16 gol subiti

Media Punti: 1,38

Media Gol Segnati: 0,88

Media Gol Subiti: 1

I minuti dei gol fatti dal Cittadella

7 1'-15',

1'-15', 6 16'-30',

16'-30', 4 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 8 46'-60'

46'-60' 4 61'-75',

61'-75', 2 76'-90'

76'-90' 1 90+



I minuti dei gol subiti dal Cittadella

4 1'-15'

1'-15' 5 16'-30'

16'-30' 2 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 2 46'-60'

46'-60' 7 61'-75',

61'-75', 6 76'-90'

76'-90' 3 90+



I marcatori in campionato:

8 Baldini

7 Okwonkwo

5 Beretta

3 Vita, Antonucci

2 Frare, Tounkara, Branca

1 Adorni*

Assistman:

6 Antonucci

2 Vita, Beretta, Okwonkwo, Tounkara

1 Baldini, Perticone, Tavernelli, Benedetti, Pavan, Mattioli, D'Urso**

I più presenti:

Kastrati 2510'

Vita 2165'

Baldini 2034'

Antonucci 1923'

Branca 1917'

*Ceduto al Brescia a gennaio **Ceduto alla Reggina a gennaio