Serie B, Cittadella: i numeri di maglia della stagione 2023-2024

A poche ore dal debutto ufficiale del Cittadella in Coppa Italia Tim contro l'Empoli, gara valevole per i 32esimi di finale della competizione sabato 12 agosto alle 17:45 al Castellani, è tempo di numeri di maglia.

Non mancano le sorprese e le scelte ricche di "personalità". Come quella del deb Claudio Cassano, che indosserà la numero 10 appartenuta fino a pochi mesi fa a Mirko Antonucci. A proposito di maglie pesanti, anche Matteo Angeli dimostra di avere le spalle larghe e prende un numero iconico dalle parti del Tombolato: il 4 appartenuto fino al 20-21 a Manuel Iori. Ovviamente prima della scelta c'è stata una bella telefonata tra l'ex Renate e lo storico capitano granata, che ha "benedetto" la scelta dello sfortunato centrale difensivo granata, attualmente fermo per un problema alla clavicola. A proposito di nuovi acquisti, l'ultimo arrivato al Tombolato, la punta Luca Pandolfi, prende il 14. Il numero 9 arriva sulle spalle di Andrea Magrassi, bomber dell'estate granata e chissà, magari anche della stagione 23-24 dell'organico di Gorini. Mastrantonio ripesca un 5 di zidaniana memoria ai tempi del Real Madrid, mentre il danese Kornvig non bada alla scaramanzia e raccoglie il numero 17 di Daniele Donnarumma.

Di seguito tutti i numeri del Cittadella 23-24:

1 Veneran (P)

2 Salvi

3 Felicioli

4 Angeli

5 Mastrantonio

6 Sottini

7 Embalo

8 Amatucci

9 Magrassi

10 Cassano

11 Pittarello

14 Frare

15 Frare

16 Vita

17 Kornvig

18 Tessiore

20 Carriero

21 Saggionetto

23 Branca

24 Carissoni

25 Mattioli

26 Pavan

27 Danzi

28 Rizza

32 Maistrello

36 Kastrati (P)

64 Cecchetto

77 Maniero (P)

90 Asencio

92 Baldini

98 Giraudo