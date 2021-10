Serie B, Cittadella: oggi ripresa degli allenamenti in vista SPAL

Ritorno al lavoro odierno per il Cittadella di mister Gorini verso la sfida di domenica alle ore 20.30 contro i ferraresi per l'ottava giornata di campionato

È ripreso oggi il lavoro del Cittadella di mister Gorini dopo la due giorni di riposo concessa dal tecnico granata. Allenamento pomeridiano per Adorni e compagni, all 15.30, chiamati al difficile impegno casalingo domenica 17 ottobre alle ore 20.30 contro la Spal di coach Clotet per l'ottava giornata del campionato di Serie B BKT.

Parte fisica e lavoro con il pallone per il Citta, chiamato nei prossimi impegni ad alcuni impegni veramente probanti per saggiare le ambizioni di alta classifica della squadra.

Gli allenamenti del Cittadella dei prossimi giorni, così come riportato dal sito ufficiale, sono i seguenti:

Mercoledì 13 Ottobre, Sessione Singola ore 15.30

Giovedì 14 Ottobre, Sessione Doppia ore 10.30 e 15.30

Venerdì 15 Ottobre, Sessione Singola ore 15.30

Sabato 16 Ottobre Rifinitura ore 15.30