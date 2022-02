Serie B, Cittadella: la pagella del calciomercato invernale

Cittadella da porte girevoli, per dirla alla Marchetti con voto 10 sul mercato. Così si può riassumere la bilancia degli arrivi e delle cessioni del Cittadella in questo calciomercato invernale 2022.

Il primo a sbarcare al Tombolato è stato Lores Varela dal Siena, una vecchia volpe dei campi della Serie B, nonostante i suoi 30 anni. Uomo di esperienza e di qualità, parola chiave nella strategia di mercato del direttore generale del Citta, Stefano Marchetti. A seguire è successo tutto l'ultimo giorno utile, il 31 gennaio. Prima l'arrivo di Dario Dal Fabro, difensore centrale dalla Juventus via Seraing. Un innesto di grande qualità ed esperienza per l'ex Cagliari, che conosce molto bene la categoria. Poi ecco Santiago Visentin dal Crotone, argentino, centrale difensivo rude e strutturato, in grado di dare velocità al reparto. Infine la ciliegina sulla torta, Karim Laribi, dalla Reggina, uno di quelli che se ha voglia vince anche le partite da solo. Mezz'ala o trequartista, per mister Gorini c'è solo da sbizzarirsi.

Capitolo uscite: Adorni al Brescia è stato un sacrificio necessario, ma avvenuto solo dopo l'acquisizione di Dal Fabro e Visentin, ergo nelle idee della dirigenza granata, l'ex leader difensivo era considerato giocatore nelle idee tattiche di Gorini. È partito per una piazza di blasone differente come il Brescia e solo per le insistenti richieste di mister Filippo Inzaghi, tecnico delle Rondinelle, che già pregusta la linea Maginot composta Cistana e Adorni. Anche l'addio di D'Urso era nell'aria, anche se tutto propendeva più per Cosenza che non per Perugia. Per il tuttocampista romano, un deciso avvicinamento a casa e probabilmente una maggiore certezza di titolarità nella mediana grifone, da sempre alla ricerca di qualità in quel reparto. Infine il prestito di Cuppone a Potenza, scelta doverosa per regalare esperienza ad un prospetto molto interessante e bisognoso di minuti.

Il riepilogo della sessione invernale:

Acquisti: Lorese Varela (a, Siena), Del Fabro (d, Juventus), Visentin (d, Crotone), Laribi (c, Reggina)