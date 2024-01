Verso Cittadella-Palermo: le 5 curiosità della 20°giornata delle due squadre

Ecco i cinque focus principali su Cittadella-Palermo gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B.

? Il Cittadella ha vinto solo due delle undici sfide contro il Palermo in Serie B; tuttavia dopo il successo nell’incrocio più recente (1-0 all’andata a firma Pandolfi), gli uomini di Gorini potrebbero raccogliere due successi consecutivi contro i Corini boys per la prima volta nella competizione.

? Tombolato tabù...per il Cittadella! Il Palermo è imbattuto nelle cinque gare di Serie B disputate in casa dei granata, con 2 vittorie e 3 pari all'attivo. Contro nessun’altra squadra i rosanero contano così tante partite giocate in trasferta senza aver rimediato almeno una sconfitta nella competizione (cinque anche contro il Rimini).

? Il Cittadella è in striscia positiva da otto gare, con sei affermazioni e due pari dal 5 novembre scorso ad oggi. L'ultima volta che c'è stata una serie di gare senza sconfitte bisogna risalire al periodo tra novembre 2021 e febbraio 2022. In panchina, come oggi, Edoardo Gorini che raccolse 4 successi e 7 pareggi. I veneti inoltre potrebbero ottenere cinque su vittorie casalinghe di fila per la prima volta nella competizione. Sul fronte Palermo, occhio alla pareggite. Negli ultimi 3 impegni lontano dal Barbera, Corini ha raccolto solo pareggi, di cui due gare segnando ben tre reti. Anche in questo caso, per trovare un percorso simile nella storia dei rosanero, bisogna guardare indietro a settembre-ottobre 2017, in quel caso 4 pari in trasferta di seguito.

? Zona Cesarini? Macché, chiamatela zona Palermo. La squadra di Corini è la squadra che ha segnato di più dal 90' in poi, ben 7 reti, e conteggiando gli ultimi 30 minuti il numero sale a 13 gol realizzato. Nello stesso intervallo di tempo il Cittadella ha subito solo sei marcature, nessuna formazione ne ha subiti di meno.

? Entra e decide le partite. Filippo Pittarello, miglior marcatore del Cittadella con quattro reti, ha segnato da subentrato tre di queste marcature da subentrato e nessuno conta più gol dalla panchina in questa Serie B come il classe ’96 padovano.

? Spauracchio Di Mariano! L'ex canterano della Roma non ha ancora trovato la rete nelle 13 presenze raccolte in questo campionato, ma il Cittadella è la squadra contro cui ha segnato più reti in Serie B (cinque), quella contro cui ha realizzato sia il suo primo gol (17 settembre 2016 con il Novara) e i suoi ultimi due nella competizione (doppietta l’11 marzo 2023 con il Palermo), in trasferta in entrambi i casi.